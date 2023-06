Meeste bedrijven berekenen kostenstijgingen niet volledig door

Driekwart van de bedrijven zegt de sterke kostenstijgingen van afgelopen jaar niet (geheel) te kunnen doorberekenen aan klanten, aldus het CBS. Belangrijkste reden daarvoor is dat ondernemers vrezen voor hun concurrentiepositie. Ondertussen stellen veruit de meeste bedrijven dat hun schuldenlast niet zwaarder is dan een jaar geleden. Voor een op de twintig is de schuldenpositie een probleem.

Het CBS deed onder niet-financiële bedrijven met minimaal vijf medewerkers de Conjunctuurenquête Nederland, in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat hogere kosten niet volledig worden doorberekend, komt volgens 28 procent van de bedrijven doordat ze anders hun concurrentiepositie achteruit zouden zien gaan. Voor 20 procent is een verwachte daling van de verkoop reden om kosten niet door te berekenen. Bijna een kwart (23 procent) zit vast aan contracten met prijzen of afspraken over prijsstijgingen. Een kwart van de bedrijven zegt geen geen kostenstijgingen te ervaren of kan deze volledig doorberekenen. In de horeca denkt ruim de helft van de ondernemers dat een verdere prijsstijging omzet zou kosten. Vooral in de categorie delfstoffenwinning (zoals olie en gas) geven bedrijven aan dat de kostenstijging volledig wordt doorberekend: dat geldt voor 30 procent.

Een op twintig heeft problematische schuldenlast

84 procent vindt de schuldenlast even hoog of lager dan vorig jaar en kan die last dragen. 13,5 procent kampt met hogere schulden en ruim 2,5 procent van hen vindt die problematisch. Ruim 21 procent zegt lagere schulden te hebben dan vorig jaar. Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Naast de delfstoffenwinning gaven bedrijven in specialistische zakelijke diensten, bouwnijverheid, en vervoer en opslag per saldo vaak aan dat hun schuldenlast is afgenomen. Alleen in de verhuur en handel van onroerend goed zagen per saldo meer ondernemers de schuldenlast toenemen. Vergeleken met andere sectoren is in de horeca en overige dienstverlening het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als problematisch, het grootst. In de horeca is de schuldenlast voor ruim 13 procent van de bedrijven problematisch. In de overige dienstverlening geldt dit voor ruim 10 procent van de bedrijven.

Bron: CBS