NBA: ‘Geef ook openbaar accountants toegang tot Kadaster’

Vanaf half oktober hebben alleen bepaalde beroepsgroepen toegang tot gegevens in het Kadaster. De wet sluit openbaar accountants uit, waardoor die veelvuldig individuele aanvragen voor toegang zullen moeten indienen bij het Kadaster. Dat is onwerkbaar, stelt de NBA.

Vanaf medio oktober hebben alleen partijen die ‘een cruciale, soms zelfs bij wet gegeven rol vervullen bij het verschaffen van rechtszekerheid ….’ toegang tot zoeken op naam in het Kadaster. Andere gebruikers moeten een individuele aanvraag doen en kunnen alleen per specifiek dossier toegang krijgen tot de mogelijkheid om op naam te zoeken. Doel is een goede balans tussen het openbaar houden van informatie uit de registers en het beschermen van de privacy van veel mensen. Zakelijke gebruikers van het Kadaster moeten vanaf 2024 ook verplicht inloggen met eHerkenning, vergelijkbaar met DigID.

Brief

De wet regelt toegang voor notarissen, deurwaarders, makelaars en medewerkers van financiële bedrijven of overheidsinstanties. Accountants worden niet bij naam genoemd en moeten dus voor elke individuele zoekopdracht toegang vragen. De NBA heeft in een brief aan de raad van bestuur van het Kadaster gepleit voor het toevoegen van openbaar accountants aan de partijen die toegang moeten behouden tot de Kadaster-gegevens. ‘Voor de uitvoering van assurance werkzaamheden waarbij vastgoed een rol speelt, is het van belang dat openbare accountants de mogelijkheid blijven behouden om in het Kadaster te kunnen zoeken op naam’, zo stelt de beroepsorganisatie.

Alleen openbaar accountants

De NBA beperkt zich in de brief tot openbaar accountants. Accountants in business voeren geen assurance opdrachten uit en intern en overheidsaccountants hebben of rechtstreeks toegang tot vastgoedgegevens, of tot het zoeken op naam via de overheidsorganisatie waar zij werkzaam zijn, aldus de NBA. De beroepsorganisatie zal minister De Jonge vragen om met een en ander rekening te houden bij zijn komende aanpassing van het Kadasterbesluit.

Download de brief van de NBA.