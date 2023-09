NVWA berekende ten onrechte accountantskosten in keuringstarieven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft te hoge tarieven berekend voor keuringen bij onder meer slachterijen en vee-exporteurs, zo oordeel het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). In het tarief waren onder meer de kosten van de accountant verdisconteerd, maar dat is tegen de Europese regels.

Een aantal bedrijven uit de levensmiddelenindustrie was naar de rechter gestapt omdat zij het niet eens waren met de in rekening gebrachte kosten voor de NVWA-controles. Volgens Europese regelgeving mogen alleen kosten worden berekend die rechtstreeks verband houden met een controle. Eerder in de procedure had het CBb het ministerie van LNV, waar de NVWA onderdeel van is, al bevolen om meer inzicht te geven in de onderdelen waaruit de tarieven waren opgebouwd.

Te ver verwijderd verband

De rekenmethodiek achter de tarieven acht het CBb juist, maar niet alle tariefonderdelen zijn terecht opgenomen. Er wordt onder meer ingegaan op de kosten die Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector berekent. Dat is een private partij die onder verantwoordelijkheid van de NVWA zorgt voor vleeskeuringen na de slacht. In die tarieven zijn ook de kosten van de inhuur van adviseurs en accountants opgenomen. Die staan ‘in een te ver verwijderd verband met de uitvoering van de officiële controles waardoor een onlosmakelijk verband daartussen ontbreekt’, oordeelt het college. ‘Deze kosten worden gemaakt ongeacht de controles. Dit betekent dat de minister de kosten van inhuur van adviseurs en accountants niet mocht doorberekenen.’

Ook kerstpakketten berekend

Andere kosten die ten onrechte zijn berekend, zijn kosten voor het maken van voorzieningen voor schadeclaims, afschrijvingen op gebouwen en grond, kosten voor medezeggenschap, verhuizingen en kerstpakketten(!), wervingskosten.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26 september 2023