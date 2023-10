Loonkloof tussen mannen en vrouwen is gegroeid

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in twee jaar tijd groter geworden. Dat melden Intermediair en Nyenrode Business Universiteit op basis van het tweejaarlijks uitgevoerde Nationaal Salaris Onderzoek.

Het groter worden van het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen gaat in tegen de trend. Eerder werden juist grote stappen gezet in gelijke beloning. In 2021 daalde het verschil naar een gemiddelde van 5% en kwam gelijke beloning steeds meer in zicht. Maar in 2023 is de loonkloof weer gestegen naar gemiddeld 7,4% en is het verschil tussen mannen en vrouwen in salaris dus weer groter geworden.

Opleidingsniveau

De onderzoekers concluderen dat het opleidingsniveau een rol speelt bij de grootte van het verschil. Hoe hoger de genoten opleiding, hoe groter het verschil in salaris, in het nadeel van vrouwen. Voor een aantal sectoren in de opleidingscategorie ‘laag’ geldt zelfs dat het bruto jaarsalaris van vrouwen hoger is dan dat van mannen.

Maar over de gehele linie steeg het inkomen van mannen dus sterker dan dat van vrouwen. Zo stegen de salarissen van mannen met een ‘laag’ opleidingsniveau met 15 procent, voor vrouwen was dat 7 procent. Binnen de categorie ‘midden’ ging het om stijgingen van respectievelijk 16 procent en 8 procent. Mannen met een hoog opleidingsniveau gingen er ten slotte 18 procent op vooruit ten opzichte van 2021. Vrouwen binnen deze categorie verdienden gemiddeld 14 procent meer.

