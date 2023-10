Accountant, verzet zelf de bakens

Dat er in de wereld van accountantskantoren nogal wat beweging is, behoeft hier nauwelijks betoog. Gaat de discussie niet over de dossiervereisten van de toezichthouder, personeelsschaarste of schaalvergroting en PE dan is het wel de invloed van digitalisering. Parallel daaraan is de waan van de dag sterk en dwingt dat tot vooral reageren op wisselende omstandigheden. Best logisch want veel andere keus heb je niet. Toch leidt dat af van de aandacht die je vooral moet besteden aan de toekomst van het kantoor.

Plan, do, check & act

Veel organisaties en dus ook accountantskantoren werken met de PDCA-cyclus van Deming. Een logische en beproefde benadering en daar is op zich niks mis mee. Althans, dat zou je denken. De benadering van Deming is echter die van een ‘regelkring’, feitelijk een verre voorloper van wat we nu een algoritme noemen. Het kenmerk van die regelkring is simpelweg uit te drukken in ‘als – dan’. De ‘act’ in de PDCA-cyclus moet je dus vooral zien als een ‘re-act’. Gegeven de bestaande kaders beoordeel je de output, corrigeert waar nodig de input en duikt opnieuw het proces in. Het gevolg is een ‘als je blijft doen wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg’. Je staat vooral in de hierboven beschreven reagerende stand.

Pro-act

De PDCA-cyclus is dus nuttig maar in zijn basisopzet onvolledig. Je moet, in ieder geval van tijd tot tijd’, uit de operationele ‘loop’ voor reflectie. De traditionele PDCA-ordening van processen gaat vooral over ‘doe ik het goed’. Waar het echter vooral ook over moet gaan is ‘doe ik eigenlijk wel de goede dingen’. De PDCA-benadering moet je dus uitbreiden met een ‘pro-act’. Op basis van een regelmatige evaluatie van omgevingsfactoren beoordelen of je in de kern nog de goede dingen doet. Waar nodig betekent dit het verzetten van je bakens.

Verzet zelf de bakens

Het is van groot belang zelf pro-actief te handelen en op basis daarvan zelf de bakens te verzetten. Daarmee voorkom je dat een ander het voor je doet en je opnieuw in de reagerende stand belandt. Een accountantskantoor is een onderneming die zoals andere ondernemingen moet inspelen op telkens wisselende omgevingsfactoren. Dat inspelen moet je vooral tijdig doen en voorsorteren is een must. Overigens is dat een issue dat ook bij je klanten speelt. Heb je het zelf een beetje in de vingers, dan kun je ook hen ermee helpen.

‘Ik zie de noodzaak, maar waar begin ik?’

Een logische en voor de hand liggende vraag die veelal meteen wordt gevolgd door ‘waar haal ik de tijd vandaan?’. Realiseer je dat de eerste stappen niet echt veel tijd hoeven te kosten. Die zijn te duiden als bewustwording en positiebepaling voorafgaand aan keuzes.

Veel kantoren hebben onbewust wel stappen gezet, maar missen het grotere plaatje. Je gaat je met prachtige analysetools als adviseur melden bij je klanten en vertelt ze bijvoorbeeld waar het beter kan. De klant ervaart het in dank, maar blijkt in de praktijk grote moeite te hebben met het implementeren van de verworven inzichten. Precies diezelfde waan van de dag en bovendien vooral een eenmalig op orde brengen van de organisatie van de klant en nauwelijks een stevige nieuwe pijler onder je businessmodel.

’10 stappen’

In dit medium bespraken we afgelopen maanden de 10 stappen die een accountantskantoor kan zetten om meer grip te krijgen op blijvende maatschappelijke relevantie en een succesvol businessmodel. Dat blijken ondanks de vakantieperiode verrassend goed gelezen artikelen. Tegen die achtergrond is het enigszins wonderlijk dat de aan het einde van het tweede artikel geboden mogelijkheden tot reflectie en positiebepaling slechts zeer beperkt benut zijn. Wil je echt de bakens verzetten dan is dat een gemiste kans.

Pak de kans alsnog

Uiteraard hebben we begrip voor de besproken waan van de dag. Natuurlijk bieden we degenen die er mee aan de slag willen en stappen willen zetten graag alsnog de kans om te reflecteren en de eigen positie te bepalen. Doe in ieder geval geheel vrijblijvend de ‘maturity scan’ en kijk eens waar je met je kantoor staat. Klik hier voor de scan.

Drs. Jan de Kroon is directeur van Improfin en een van de ValidVision-ambassadeurs