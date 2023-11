‘Haast je als je tijd hebt…….’

‘Dan heb je tijd als je haast hebt’. Aldus een uitspraak van Pieter Winsemius, McKinseyaan en enige tijd minister van Vrom. Hij bedoelt daarmee vooral dat je niet moet uitstellen wat je vandaag al zou kunnen of misschien zelfs zou moeten doen.

Voor een ondernemer betekent dit bezig zijn met de toekomst, je een beeld vormen van mogelijke uitdagingen die op je pad komen en alvast een idee hebben bij hoe je daarmee omgaat als ze verschijnen. Je bent aan het voorsorteren op ontwikkelingen en probeert verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zorg je ervoor dat als zo’n verrassing zich voordoet je een wendbare organisatie achter je hebt die zich soepel kan aanpassen aan wijzigende omstandigheden.

Ook een accountant met een eigen of gedeeld eigen accountantskantoor is zo’n ondernemer die moet voorsorteren. Sterker nog; hij/zij moet ook bij de klanten van het kantoor signalen afgeven over de continuïteit als bewijs van blijvend bestaansrecht en noodzaak tot het verzetten van de bakens. Liefst tijdig. Tegen die achtergrond is het op zijn minst wonderlijk dat accountantskantoren nauwelijks bezig lijken te zijn met de eigen toekomst en een structureel antwoord hebben op veranderende klantwensen, digitalisering, personeelstekorten, schaalvergroting en steeds strengere eisen van de toezichthouder.

Althans, dat beeld ontstaat. De afgelopen maanden is in dit medium een aantal keren aandacht gevraagd voor de transitie die accountantskantoren zouden moeten maken in het eigen bedrijfsmodel. Keuzes over de te leveren klantwaarde en hoe die in te vullen, keuzes in te leveren diensten en ten aanzien van medewerkers, processen en digitalisering. Er is een pad geschetst met concrete stappen en er is een scan beschikbaar om voor het eigen kantoor de positie te bepalen. Als het goed is dan ben je immers op bepaalde vlakken al onderweg en kun je inspiratie gebruiken voor de andere stappen. Althans dat was het idee.

Het is dan ook wonderlijk te constateren dat, hoewel de artikelen erg goed gelezen zijn, er niet of nauwelijks op is gereageerd en zelfs de scan maar door een enkeling is benut. Dat kan betekenen dat het de lezer onverschillig laat, dat de lezer het weliswaar erkent maar zich toch wat onmachtig begraaft in de waan van de dag of dat de lezer het beeld afwijst of zich niet aangesproken voelt omdat het zo’n vaart niet loopt. Eerder te veel dan te weinig werk immers.

Denk je er anders over, twijfel je of ben je allang stappen aan het zetten?

Een reactie stellen we op prijs. Dat stelt ons in staat datgene te brengen waar behoefte aan is en te zaaien waar dat in vruchtbare aarde valt. Doe in ieder geval jezelf een plezier en denk af en toe in ‘wat als’ en ‘als, dan’.

Wat als de schrijver gelijk heeft, dan….

Wil je een reactie geven, dan kijk ik daar met belangstelling naar uit. Reageer dan onder deze column of stuur een e-mail naar j.dekroon@improfin.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de Ronde Tafel die we met enkele kantoren willen organiseren om visies uit te wisselen.

Klik hier als je de ‘maturity scan’ toch nog eens zou willen invullen (je hoeft niet in te loggen).