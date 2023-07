Accountantskantoor 2.0 | Hoe daar te komen – stap 6 t/m 10

In het voorgaande blog hebben we met elkaar de eerste stappen verkend hoe je een accountantskantoor 2.0 wordt. Daarbij kwam het geven van ‘richting’ aan de organisatie aan de orde en verkenden we de eerste stappen behorende bij het zodanig inrichten van de ‘nieuwe’ organisatie dat de transitiedoelen kunnen worden behaald. In dit blog zetten we de stappen 5 t/m 10 en gaan we richting de executie van de plannen.

Stap 6: Branding

Branding is een marketingterm voor het op aansprekende en wervende wijze onder aandacht brengen van je waarde propositie. Waarin ben je onderscheidend voor medewerkers en klanten. Welk appeal heb je op hen en hoe onderhoud je dat? Ook daar heeft de markering een recept voor; denken in 6 P’s en 3 R’en.

Employee branding

Het is zaak om als eerste tijd te besteden aan employee branding. De beschikbaarheid van de juiste medewerkers is immers randvoorwaardelijk voor het ‘merk’ dat je naar je klant wil uitstralen. Je krijgt hier de bekende enige kans voor een eerste indruk. Beloof je iets dat je niet kunt waarmaken, dan is het moment verloren; ook hier geldt ‘first time right’.

Employee branding kent twee sporen; de zittende en nieuwe medewerkers. Voor de eerste groep geldt ‘boeien en binden’, maar voor sommige medewerkers is het nieuwe ‘employee brand’ ook een moment van de waarheid. Wat voor de een het enthousiasme oplevert in termen van ‘hier pas ik goed’, is het voor andere medewerkers wellicht een ‘ik pas hier niet meer’ of de wake-up call dat de wereld verandert en hij/zij mee moet.

Het employee brand is van groot belang bij het werven van nieuwe medewerkers. Het aanstormende jonge talent gaat voor ‘purpose’, ontwikkelkansen en autonomie’. Wil niet vinken, maar vonken en zoekt afwisselend werk met een goede work-lifebalance. Is daarnaast ook redelijk wars van hiërarchie en autoriteit. Is ambitieus en wil vooral bezig zijn met zinvol werk.

Customer branding

Veel accountantskantoren profileren zich al als accountant en adviseur. Duik je wat dieper in de bestaande waardepropositie dan zijn de adviesdiensten te vinden in de onmiddellijke omgeving van het accountantsvak en dus niet te ver van huis. Voor de klant is je profilering als adviseur verre van onderscheidend, omdat feitelijk alle kantoren dat op die manier doen. In zekere zin geldt hier een zekere parallel met de kijk op medewerkers. Wat wil je en kun je betekenen voor bestaande klanten in je nieuwe rol? Hoeveel klanten slaan aan op dat nieuwe profiel en welke klanten houden het liever bij het oude? Durf je afscheid te nemen van klanten die niet meer bij het nieuwe passen of dit afwijzen?

Ook hier geldt dat je vooral ook appeal wil hebben naar nieuwe klanten. Strategiegoeroe Michael Porter is daar duidelijk over; het gaat over het op peil brengen en houden van een onderscheidende propositie in de ogen van cliënten en prospects en wel zo dat jouw dienstverlening efficiënter en effectiever is dan een concurrerend kantoor. Dat betekent meteen ook dat je een ‘merk’ moet ontwikkelen dat in de voorhoede meedoet en zichzelf telkens opnieuw weet uit te vinden als de klantbehoefte verandert. ‘Continuous’ in dialoog zijn met de klant en bijna een verlengstuk van zijn bedrijfsvoering is daarbij van belang.

Verrichten

Heb je eenmaal de richting bepaald en belangrijke stappen gezet om de inrichting van de organisatie op orde te krijgen, dan is het tijd voor de stappen 7, 8 en 9. Die stappen zijn uit te drukken in termen van ‘the proof of the pudding is in the eating’. Het komt nu aan op het uitrollen van de nieuwe of op zijn minst herziene propositie. Dat betekent naar buiten treden met het brand en op pad naar concrete targets.