Meer tijd voor beursfondsen zonder accountant

De acht Nederlandse beursfondsen die zonder accountant zitten, krijgen meer tijd om er een te vinden. Beurs Euronext had gedreigd sommige van hen begin november te schrappen, maar heeft de deadline verschoven naar 15 januari 2024. Dit meldt de vereniging MidkapNL.

Volgens MidkapNL kunnen de fondsen buiten hun schuld geen accountant vinden. De belangenvereniging ziet in de daling van het aantal oob-kantoren – op dit moment zijn dat er zes in Nederland – de enige reden waarom de acht beursfondsen hun jaarrekening niet gecontroleerd krijgen. ‘De resterende oob-accountantkantoren, waaronder de big4, kunnen of willen die capaciteitslacune niet opvullen’ schrijft MidkapNL.

Strafbank

Euronext Amsterdam heeft in april 2021 een nieuw penalty bench beleid geïntroduceerd, waarbij beursfondsen zonder jaarrekening met een verklaring van een oob-accountant op de strafbank worden geplaatst. Na twee jaar kan Euronext Amsterdam een delisting proces starten. Voor sommige beursfondsen zou de delisting al begin november 2023 aan de orde kunnen zijn.



Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midkapbedrijven vertegenwoordigt, heeft Euronext Amsterdam gewezen op een aantal omstandigheden en ontwikkelingen die aanpassing van het delisting-beleid rechtvaardigen:

het tekort aan (oob)accountants is een structureel probleem in de Nederlandse accountancysector, dat buiten de invloedssfeer van de betrokken ondernemingen valt;

de enorme inspanningen die de betrokken beursfondsen hebben gepleegd om een oob-accountant te kunnen contracteren;

er is wetgeving in aantocht die voorziet in de aanwijsplicht van een accountant;

Euronext Amsterdam houdt onvoldoende rekening met de belangen van de betrokken beursfondsen en hun stakeholders;

er is een nieuwe oob-accountant uit een andere EU-lidstaat toegetreden tot de Nederlandse accountancymarkt. Deze partij heeft aangegeven op termijn bereid te zijn om meerdere beursfondsen te controleren.

Drie maanden respijt

Naar aanleiding van het overleg van Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam, alsmede het bilaterale overleg met de betrokken beursfondsen, heeft Euronext Amsterdam een aanpassing doorgevoerd in penalty bench beleid. Daartoe is deze week een Notice uitgestuurd. Belangrijkste uitkomst is dat een beursfonds niet langer een gecontroleerde jaarrekening hoeft te publiceren om delisting te voorkomen. Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening.

Coulance

Euronext Amsterdam geeft beursfondsen extra tijd om aan het nieuwe, versoepelde criterium te voldoen. De nieuwe termijn zal niet eerder eindigen dan 15 januari 2024, waarmee de korte termijn deadline van begin november 2023 (die voor een aantal van de betrokken ondernemingen gold) is komen te vervallen. Blijft de getekende verklaring voor controle uit, dan zal de delisting op 18 januari alsnog plaatsvinden, zo laat een woordvoerder weten aan het Financieele Dagblad. Hij zegt dat er geen sprake is van een structurele aanpassing van het zogenoemde delisting-beleid maar van eenmalige coulance voor de acht bedrijven die al lange tijd geen accountant hebben.

Bever

Eerder maakte een van de acht beursfondsen zonder accountant, Bever Holding uit Wassenaar, bekend dat het zich bij het Portugese accountantskantoor CFA heeft gemeld. Net als Value8 hoopt Bever dat CFA bereid is de jaarrekening over het boekjaar 2023 te controleren. Bever Holding is nog in afwachting van een reactie van CFA. Dat blijkt uit een eind september gepubliceerd persbericht.