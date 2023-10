Accountantloze GeoJunxion houdt beurs voor gezien

GeoJunxion, een van de beursfondsen die maar geen oob-accountant kan vinden, wacht niet af tot haar notering aan de Euronext wordt geschrapt. De kaartenmaker is in onderhandeling met investeerders om het bedrijf van de beurs te halen.

Een aantal Nederlandse beursfondsen kan maar geen accountant vinden die de jaarrekening wil controleren. Aangezien dit verplicht is voert Euronext Amsterdam de druk flink op. Aanvankelijk dreigden sommige fondsen per 6 november 2023 te worden geschrapt. Op 11 oktober verleende Euronext echter uitstel tot 18 januari 2024.

‘Geen onderhandelingen’

Een van de fondsen die een delisting boven het hoofd hangt is GeoJunxion. De kaartenmaker presenteerde op vrijdag zijn jaarverslag over 2022, dus zonder goedkeurende accountantsverklaring. Het bedrijf schrijft in een bijgaande verklaring dat het ondanks haar ‘ijverige inspanningen’ niet is gelukt een oob-accountant te vinden. Sterker nog, GeoJunxion is ook niet in gesprek met een van de zes accountantskantoren in Nederland met een oob-vergunning. Dat hoeft ook niet. De kaartenmaker heeft besloten haar beursnotering te beëindigen.

Van de beurs

‘We werken aan de voltooiing van een transactie met enkele kredietverstrekkers om het bedrijf privaat te maken door middel van de verkoop van de enige operationele entiteit GeoJunxion BV, en een daaropvolgende liquidatie van het beursgenoteerde GeoJunxion N.V.’ schrijft het bestuur in een verklaring. ‘Na de voltooiing van een dergelijke transactie zou GeoJunxion NV niet langer een beursgenoteerd bedrijf zijn, noch zou zijn jaarrekening moeten worden gecontroleerd.’

Per 4 november

Euronext vertrekt op 4 november. ‘We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met Euronext, maar zonder resultaat. Notering aan andere Europese beurzen werd als onaantrekkelijk gezien, zowel voor het bedrijf als voor zijn aandeelhouders. Andere mogelijkheden zijn onderzocht, maar tot nu toe is er geen bevredigende oplossing gevonden. We blijven alle haalbare oplossingen onderzoeken.’

Road Runner

GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel van twee aandeelhouders van GeoJunxion, Parkland Resources en Magnus I. Samen bezaten zij al 38,31 procent van de aandelen van de kaartenspecialist. Zij verstrekten eerder ook al leningen aan GeoJunxion.. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk. Daarmee biedt Road Runner een premie van ongeveer 24 procent ten opzichte van de slotkoers op 24 oktober. Met de transactie is bijna 4,7 miljoen euro gemoeid.

Portugal-route

Deze zomer werd bekend dat het Nederlandse beursfonds Value8 de Portugese accountant CFA bereid had gevonden zijn jaarrekening te controleren. Bever Holding heeft ook bij de Portugezen aangeklopt maar is nog in afwachting van een (positieve) reactie.