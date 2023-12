Alumexx vindt accountant en blijft beursgenoteerd in Amsterdam

Alumexx, de beursgenoteerde producent van aluminium klimmaterialen die lange tijd geen accountant kon vinden, heeft een contract met KPMG getekend voor de jaarrekeningcontrole voor boekjaar 2024.

Afgelopen oktober maakte Euronext bekend dat de acht fondsen van de MidkapNL uitstel kregen tot uiterlijk 15 januari 2024 om een accountant te vinden voor de verplichte jaarrekeningcontrole. Alumexx was een van deze fondsen. Woensdag 20 december tekende het bedrijf een overeenkomst met KPMG waardoor Alumexx aan de eisen van Euronext voldoet.

Juiste match

De Raad van Commissarissen zal KPMG voordragen op de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders om deze te benoemen tot externe accountant. Na intensief overleg met de Raad van Commissarissen is het Bestuur van Alumexx van mening dat het team van KPMG over de juiste competenties beschikt die uitstekend aansluiten bij de behoeften van Alumexx.

‘We horen in Amsterdam’

Voor Alumexx is de opdracht met KPMG de kroon op het werk in dit traject van de afgelopen periode. Het Bestuur van Alumexx is dankbaar voor de professionele begeleiding van Euronext inzake dit proces. CEO Jeroen van den Heuvel : ’Wij zijn zeer verheugd met KPMG als accountant. Begin december hebben wij Henk Hakvoort aangetrokken als Finance Director. Deze ontwikkelingen, onze groei, de hernieuwde structuur, de overnames van Euroscaffold en ASC alsmede de opstelling van Euronext benadrukken de professionaliseringsslag die wij doormaken. We zijn een Nederlands merk en maken onderdeel uit van de Nederlandse maakindustrie, wij horen gewoon in Amsterdam!’

Accon avm

Alumexx was klant bij Accon avm. Nadat dit kantoor in 2019 zijn oob-vergunning inleverde lukte het de laddermaker niet een andere accountant te vinden. Eerder liet Alumexx doorschemeren een verhuizing naar Brussel te overwegen als de beursnotering in Amsterdam zou vervallen.