Minder accountantskantoren komen door hertoetsing

Accountantskantoren die vorig jaar te maken kregen met een hertoetsing door de Raad voor Toezicht van de NBA, kwamen daar een stuk minder goed uit dan in 2021. De raad spreekt zelfs van gevallen van ernstige schending van fundamentele beginselen.

De Raad voor Toezicht van de NBA heeft vorig jaar samen met de SRA 321 toetsingen uitgevoerd bij accountantskantoren. Daarvan voldeed 74 procent aan de gestelde eisen, een procentpunt minder dan in 2021. Er zijn in 2022 45 hertoetsingen gedaan en daarvan leidde 73 procent tot een voldoende. Dat is wel een groot verschil met 2021, want toen kwam nog 87 procent van de kantoren goed uit de hertoetsing. ‘In een aantal gevallen was sprake van ernstige schending van de fundamentele beginselen voor accountants’, laat de NBA zelfs weten. ‘Bij andere hertoetsingen bleken kantoren niet in staat om de kwaliteit op het vereiste niveau te krijgen.’ Volgens de Raad voor Toezicht van de NBA schakelen kantoren in veel gevallen te laat externe hulp in.

Tekortkomingen op stelselniveau

De jaarlijkse evaluatie van de kwaliteitborging blijkt ‘met grote regelmaat’ niet te worden uitgevoerd. Ook schort het aan criteria of concreet geformuleerde criteria voor het uitvoeren van OKB’s. De raad ziet ook het niet of niet juist opvolgen van de in het handboek geformuleerde criteria waardoor er ten onrechte geen OKB’s worden uitgevoerd. Verder is in veel gevallen het uitlooprisico niet verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De raad komt ook tegen dat er geen onafhankelijkheidsverklaring is en dat de publicatieplicht voor de eigen jaarrekening en/of die van de BV’s van eigenaren of partners van de accountantspraktijk niet worden nageleefd. Hier en daar wordt ook de opleidingsverplichting niet juist nageleefd.

Eigenaar is regelmatig geen accountant

Tekortkomingen op dossierniveau zijn gebreken in de opdrachtbevestiging en de letter of representation. Ook worden identificatie en/of verificatie niet volgens de Wwft uitgevoerd of vastgelegd. Uitgevoerde werkzaamheden worden nog weleens onvoldoende vastgelegd, er wordt niet voldoende en geschikte assurance-informatie verkregen en er wordt geen onderzoek uitgevoerd naar bedreigingen van de onafhankelijkheid, samenloop van werkzaamheden en langdurige betrokkenheid. ‘Daarnaast komt de raad met enige regelmaat accountantspraktijken tegen waarvan de eigenaar geen accountant is. De kwalificatie als accountantspraktijk wordt in zo’n geval ontleend aan een of meerdere accountants in loondienst, dan wel als zzp-ingehuurde accountants. De raad wijst op de kwetsbaarheid daarvan ten aanzien van de (continuïteit van de) vereiste kwaliteit.’

Toetsingen 2022 NBA SRA Totaal Voldoet 191 46 237 Voldoet op belangrijke onderdelen niet 71 12 83 Voldoet niet 1 0 1

Hertoetsingen 2022 NBA SRA Totaal Voldoet 21 12 33 Voldoet niet 9 3 12

In het verslagjaar, dat loopt van april tot april, hield de Raad voor Toezicht voor het eerst geen toetsingen op het Wta-domein. Die zijn per januari 2022 overgedragen aan de AFM. De raad richt zich op vrijwillige controleopdrachten, overige assurance-opdrachten, beoordelingsopdrachten en aan assurance verwante opdrachten. De SRA is door de raad geaccrediteerd om toetsingen in het NBA-domein uit te voeren.

