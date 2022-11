Pheiffer: ‘Leidster onderzoek naar Arib niet onafhankelijk’

Marcel Pheiffer vindt dat de leidster in het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib afstand moet doen van haar opdracht. De vrouw heeft gezegd zich ‘te herkennen’ in klachten over het onveilige werkklimaat onder Arib. Zij is volgens Pheiffer daarom niet onafhankelijk. Daarover berichtte de Volkskrant donderdag.

De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft vorige maand aan bedrijfsrecherchebureau Hoffman de opdracht gegund om uit te zoeken of er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag door Arib toen zij Kamervoorzitter was (2016-2021). Daarover ontving onder anderen Bergkamp eerder dit jaar twee anonieme brieven. Ze heeft Jorine Wolff, hoofd van de hr-afdeling van de Tweede Kamer, gevraagd het onderzoek te leiden.

Direct betrokken

De Volkskrant ontdekte echter dat Wolff mogelijk een direct betrokkene is. De ambtelijke top, onder wie Wolff, heeft op 14 september tegen Bergkamp en andere leden van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) verklaard dat zij de voorvallen in de twee binnengekomen klachtenbrieven herkent. De leden van het managementteam (MT) hadden naar eigen zeggen ook een ‘sociaal onveilige werksfeer’ ervaren toen Arib Kamervoorzitter was.

Niet onafhankelijk

Hierdoor staat de onafhankelijkheid van Wolff ‘onder druk’, vindt hoogleraar forensische accounting Marcel Pheijffer (Nyenrode). ‘Zij heeft immers zelf al de conclusie getrokken dat er sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Zij heeft dan al haar eigen oordeel over de uitkomst van het onderzoek, nog voordat dat moet beginnen.’ Pheiffer stelt dat Wolff haar opdracht terug moet geven. Dat vindt ook hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen (Vrije Universiteit). Hij meent dat het niet langer verantwoord is haar de leiding over het onderzoek te geven. ‘Als je zelf mede betrokkene bent, ben je niet meer onafhankelijk.’