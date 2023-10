Barbara Baarsma nieuwe hoofdeconoom bij PwC

Barbara Baarsma wordt met ingang van december de nieuwe hoofdeconoom van PwC Nederland. Ze gaf tot maart dit jaar leiding aan de CO2-divisie (‘Carbon Bank’) van de Rabobank. Baarsma volgt Jan Willem Velthuijsen op, die de rol de laatste negen jaar heeft vervuld.

Baarsma was van 2016 tot afgelopen voorjaar verbonden aan de Rabobank, waar ze vrij plotseling opstapte. Voorheen werkte ze bij SEO Economisch Onderzoek en sinds 2009 is ze hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Barbara is zeer gedreven, energiek en in staat om complexe problemen te vertalen naar gerichte oplossingen. Haar jarenlange ervaring maakt haar de meest geschikte kandidaat om deze strategische en belangrijke plek namens PwC te bekleden’, zegt PwC-bestuurslid Veronique Roos-Emonds.

Baarsma gaat in haar nieuwe rol leiding geven aan het hoofdeconomisch bureau van PwC. Ze kwam de afgelopen jaren onder meer in het nieuws als verklaard tegenstander van de coronamaatregelen en als bemiddelaar bij de beruchte mondkapjesdeal die Sywert van Lienden sloot met de overheid.

Velthuijsen blijft actief bij PwC. ‘Jan Willem heeft vanaf 2014 vormgegeven aan deze positie en een grote bijdrage geleverd aan het succes van PwC en verdient daarmee lof. De komende periode zal hij gebruiken om zijn werkzaamheden aan Barbara over te dragen en op verzoek van PwC zelf actief te blijven op het belangrijke thema energietransitie.’

Tezel leidt denktank

Afgelopen week maakte PwC al de benoeming van Gülbahar Tezel bekend. Zij gaat vanaf 1 november de Denktank Energietransitie voor PwC Nederland leiden. Die denktank moet verschillende expertises samenbrengen om met concrete oplossingen te komen voor de energietransitie en het realiseren van klimaatambities. Tezel heeft een achtergrond in beleids-, regulering- en klimaateconomie en kennis op het gebied van decarbonisatie. Ze werkt sinds 2014 bij PwC en was partner van het Economics-team. Ze is onder meer gepromoveerd in de economie aan de Erasmus Universiteit.