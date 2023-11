Raad van Toezicht NBA onderzoekt rol accountants bij NOW1 voor voetbalclubs

Externe accountants van betaald voetbal organisaties (BVO’s) hebben mogelijk het NBA-standpunt over de NOW1-regeling niet altijd gevolgd. De Raad voor Toezicht van de NBA gaat hier een thematisch onderzoek naar uitvoeren, zo maakte de beroepsorganisatie donderdagmiddag bekend.

Vanaf het najaar van 2020 tot aan de zomer van 2021 heeft de NBA gesproken met de externe accountants van de voetbalclubs, met de KNVB en de brancheorganisaties voor BVO’s, over de juiste uitvoering van de subsidieregeling NOW1. Alleen al in de eredivisie ontvingen voetbalclubs over de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW1) zo’n 25 miljoen euro voorschot aan NOW-gelden.

Standpunt

Na afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde de NBA een uitleg op de eigen website, over het omzetbegrip en het verwerken en toerekenen van sponsorgelden bij gestaakte competities van sportverenigingen. Desondanks kreeg de NBA meerdere signalen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat accountants het NBA-standpunt over NOW1 niet altijd hebben gevolgd. ‘Gelet op de maatschappelijke relevantie van de subsidieregeling en het belang van een goede beroepsuitoefening, heeft de raad besloten tot een thematisch onderzoek’, zo meldt de NBA.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het NBA-standpunt is gevolgd en de motivatie in situaties waarin van dat standpunt is afgeweken. Het onderzoek start met gegevensverzameling bij de betrokken accountantskantoren en wordt begin 2024 afgerond.

Bron: NBA