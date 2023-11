Voormalige bankier Fortis de cel in voor dividendfraude

Een ex-bankier van het voormalige Fortis is door een rechtbank in Frankfurt veroordeeld tot drie jaar en drie maanden cel voor zijn rol in de zogeheten cum/ex-dividendfraude.

De Duitser Frank H. stond terecht voor het doorsluizen van 51,5 miljoen euro via ongeoorloofde deals. ABN AMRO, die het deel van Fortis heeft overgenomen dat de transacties uitvoerde, heeft het geld teruggestort aan de Belastingdienst.

De fraudezaak draait om handelaren die misbruik maakten van de manier waarop dividendbelasting werd geïnd, zodat meerdere investeerders terugbetaling konden eisen van belasting die slechts één keer werd betaald. Het systeem werd cum/ex-fraude genoemd naar de Latijnse woorden voor met en zonder. Die terminologie wordt ook gebruikt om aan te geven dat de dividenddeadline voor een aandeel al dan niet is verstreken.

Eind vorig jaar werd de Duitse bedenker van het dividendfraudesysteem al veroordeeld tot acht jaar cel. Hanno Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011. De man was ooit belastinginspecteur, maar werd daarna belastingadvocaat en -adviseur.

