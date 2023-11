PwC lanceert denktank energietransitie

PwC Nederland heeft een eigen denktank gelanceerd, gericht op het ontwikkelen van concrete oplossingen voor de energietransitie. Bijzonder is dat PwC wereldwijd slechts een handvol van dergelijke denktanks heeft opgetuigd. De denktank staat onder leiding van Gülbahar Tezel.

Met het opzetten van een denktank wil PwC nog meer aandacht geven aan het onderwerp, dat het zelf aanmerkt als ‘een van de grootste uitdagingen van Nederland en internationaal’. Verder wil PwC nog gerichter onderzoek kunnen doen naar de energietransitie en daarbij ook nauwer kunnen schakelen met externe stakeholders vanuit de markt. Het doel van de denktank is om verschillende expertises – intern en extern – samen te brengen om oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie en het realiseren van klimaatambities.

Gülbahar Tezel

De nieuwe denktank staat vanaf 1 november onder leiding van Gülbahar Tezel, een expert in economisch onderzoek en werkzaam als Professor in Economics aan Tilburg University. Tezel is reeds sinds 2014 werkzaam voor PwC, waar ze sinds drie jaar partner is binnen Strategy&. Volgens Tezel biedt de grote energietransitieopgave voor Nederland een unieke kans om de komende jaren met ons land een leidende rol te (blijven) spelen in de verduurzaming en transitie van het energiesysteem in Europa en daarbuiten.

Veronique Roos-Emonds, lid van de raad van bestuur van PwC, is trots op deze ontwikkelingen. ‘De Nederlandse denktank verankert PwC’s rol in de energietransitie en de realisatie van de klimaatdoelstellingen, een belangrijke maatschappelijke uitdaging, en levert daardoor een concrete bijdrage aan het realiseren van onze purpose. Met Gülbahar Tezel aan het hoofd heb ik veel vertrouwen in de toekomst van de denktank.’