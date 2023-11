Driekwart fraudemanagers ziet aantal fraudegevallen toenemen 

Een nieuw onderzoeksrapport van Experian naar fraude signaleert een zorgwekkende toename van fraudeverliezen. Bij meer dan driekwart van de bedrijven nemen deze elk jaar toe. De grootste verliezen zijn er in de financiële dienstverlening.

Het aantal fraudeaanvallen is in bijna iedere categorie toegenomen. Binnen de financiële diensten en telco’s stijgen aanvallen op identiteitsdiefstal het sterkst en wordt op de voet gevolgd door aanvallen op accountovername en synthetische identiteitsaanvallen. In de e-commerce sector nemen ‘vriendelijke’ fraudeaanvallen voornamelijk toe bij retailers. Synthetische identiteitsaanvallen staan op de tweede plaats.

Oorzaken

Verschillende factoren spelen een rol bij deze toename, zoals de aanhoudende financiële druk op consumenten, talloze datalekken waardoor gevoelige informatie op het dark web belandt en de opkomst van generatieve AI – waardoor technische vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van een fraude aanval afnemen.

Fraudepreventie

De grootste uitdaging bij het verminderen van fraudeaanvallen is, volgens het onderzoek, de toenemende hoeveelheid van valse positieven die de omzetdoelstellingen beïnvloeden (65%). Op de tweede plaats komen de hoge kosten die gepaard gaan met het gebruiken van meerdere soorten fraudepreventiesoftware (59%). Naarmate bedrijven hun fraudepreventiemogelijkheden uitbreiden met meerdere fraudepreventiediensten, is het cruciaal om de verschillende diensten via één platform en API te verbinden.

De toekomst van fraudepreventie

Bijna driekwart (73%) van de bedrijven gelooft dat de toekomst van fraudepreventie zal worden aangedreven door AI/ML-oplossingen (artificial intelligence en machine learning). De belangrijkste voordelen hiervan zijn een toename in acceptatiepercentages, minder verliezen door een grotere nauwkeurigheid bij fraudedetectie en een afname in de hoeveelheid handmatige beoordelingen en fout-positieven. Dit is cruciaal, aangezien 70% van de respondenten beweert dat fout-positieven hen meer kost dan fraudeverliezen.

AI/ML

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste factor voor het overwegen van fraudepreventie op basis van AI/ML voortdurende automatische bijscholing van het model is, om gelijke tred te houden met de veranderende fraudedreiging (85%). Deze mogelijkheid is essentieel voor bedrijven om snel te reageren op veranderende fraudepatronen en voorlopers te blijven op het gebied van fraudepreventie, omdat Generatieve AI het frauderisico verhoogt.

Download hier het rapport.