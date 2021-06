Booking.com verdacht van btw-fraude in Italië

Booking.com zou de Italiaanse fiscus voor 153 miljoen euro hebben getild door geen btw af te dragen. Het boekingsplatform bevestigt dat er een onderzoek loopt maar acht zichzelf niet schuldig aan fraude.

Misbruik van regels

Het Openbaar Ministerie in Genua verdenkt Booking.com al sinds 2018 van fraude. De Italiaanse fiscale opsporingsdienst deed onderzoek bij bed-and-breakfast-eigenaren in de omgeving van Genua. Daaruit kwam naar voren dat Booking.com misbruik maakte van btw-regelgeving. Het gevolg was dat er helemaal geen btw werd betaald, niet in Italië en ook niet in Nederland, waar het hoofdkantoor staat. Het gaat om bijna 900.000 transacties met een gezamenlijke waarde van 700 miljoen euro, schrijft het Italiaanse persbureau Ansa.

‘Niet verantwoordelijk’

Booking.com laat aan de NOS weten dat de eigenaren van accommodaties zelf verantwoordelijk zijn voor het beoordelen en vaststellen van de lokale btw, en het afdragen daarvan aan hun overheid. Het bedrijft bevestigt dat er een onderzoek loopt en zegt dat het de kwestie met de Italiaanse belastingautoriteiten zal bespreken.

Terugbetaling loonsteun

Booking.com raakte vorige maand in Nederland in opspraak, omdat het aan drie topbestuurders voor 28 miljoen euro aan bonussen wilde uitkeren. De Tweede Kamer was daar woedend over omdat het bedrijf vanwege de coronapandemie 65 miljoen euro aan loonsteun had ontvangen. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat die 65 miljoen wordt terugbetaald.

