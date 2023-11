Stuurgroep Publiek Belang consulteert discussienotitie over geheimhouding accountants

Vanuit de maatschappij is de roep om transparantie van accountants de afgelopen jaren luider gaan klinken. De geheimhouding zit echter vaak in de weg. De Stuurgroep Publiek Belang heeft daarom de discussienotitie ‘Geheimhouding ontrafeld’ uitgebracht. De NBA legt de uitgave ter consultatie voor, reageren kan tot 22 december.

Discussienotitie

Een projectgroep, ingesteld door de Stuurgroep Publiek Belang en onder voorzitterschap van Hendrik Jan Biemond, heeft in de discussienotitie een analyse gemaakt van wat de veronderstelde problematiek precies inhoudt en op welke momenten en in welke vormen in het controleproces de thematiek aan bod kan komen. Ook is onderzocht welk juridisch kader van toepassing is en welke ruimte er is of zou moeten zijn voor de accountant, om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag om meer transparantie.

Daarbij is de projectgroep gevraagd te zoeken naar balans tussen enerzijds de wens tot meer transparantie vanuit het maatschappelijk verkeer en anderzijds het belang van de gecontroleerde organisatie bij vertrouwelijkheid door de accountant.

Consultatie

Ten behoeve van de consultatiereacties zijn in het discussiedocument vijf consultatievragen opgenomen. De consultatieperiode loopt tot 22 december 2023. Reacties kunnen per mail gestuurd worden aan j.boontjes@nba.nl. Na afloop van de consultatieperiode wordt een rondetafelbijeenkomst georganiseerd, waarin de verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek zullen gaan over de transparantie en geheimhouding van de accountant.

Bron: NBA