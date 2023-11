Weinig politieke aandacht voor familiebedrijven, zorgen over BOR en regeldruk

Van de directeuren en eigenaren van Nederlandse familiebedrijven vindt 85% dat de politieke partijen te weinig rekening houden met hun belangen. Slechts 5% heeft er vertrouwen in dat de verkiezingen positief zullen uitwerken voor het familiebedrijf. Ruim 78% denkt dat een nieuw kabinet de belemmeringen waar het familiebedrijf op dit moment mee te maken heeft, niet goed gaat aanpakken. Dat blijkt uit panelonderzoek van Nyenrode Business Universiteit, RSM en Van Lanschot Kempen onder directeuren en eigenaren van familiebedrijven naar de verwachtingen van de komende Tweede Kamerverkiezing.

Familiebedrijf belangrijke kiezersdoelgroep

De resultaten van het onderzoek laten zien dat familiebedrijven een weinig rooskleurig beeld hebben van de politiek. Zij voelen zich, ondanks hun grote belang voor de Nederlandse economie, niet of nauwelijks gezien. De verkiezingsprogramma’s bieden weinig positieve aanknopingspunten en ook is er nauwelijks vertrouwen dat de verkiezingen positief gaan uitpakken voor familiebedrijven. Van de directeuren en eigenaren geeft wel 97% aan te gaan stemmen. Naar verwachting zal dit ongeveer 7% van de totale stemmen zijn, mogelijk goed voor 11 Kamerzetels en daarmee voor politieke partijen een interessante doelgroep.

“Het panelonderzoek laat een duidelijk beeld zien. Het wordt tijd dat de politiek meer aandacht gaat besteden aan familiebedrijven”, aldus prof. dr. Roberto Flören, RSM-hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht bij Nyenrode Business Universiteit.

Mark Buitenhuis, Managing Director Private Banking Regio’s bij Van Lanschot Kempen, voegt toe: “Familie- en MKB-bedrijven zijn een belangrijke economische motor. De politiek zou meer oog moeten hebben voor hun belangen zodat ook volgende generaties kunnen blijven ondernemen en werkgelegenheid kunnen blijven verschaffen.”

Zorgen om Bedrijfsopvolgingsregeling en regeldruk

Uit analyse van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat van de huidige partijen in de Tweede Kamer; D66, GroenLinks/PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, Denk en Bij1 het familiebedrijf helemaal niet benoemen. De overige partijen besteden heel summier aandacht aan de familiebedrijven. De respondenten geven aan dat ze zich zorgen maken over het gebrek aan een langetermijnvisie. Met name de aanpassing vanaf 2025 van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die voorziet in een belastingregeling bij de vererving van ondernemingsvermogen of bij het schenken van een onderneming of aanmerkelijk belangaandelen, is een heet hangijzer. Maar liefst 61% heeft er geen of weinig vertrouwen in dat de BOR door het nieuwe kabinet gehandhaafd wordt na de voorgestelde aanpassingen.

“De versobering van de vrijstelling van de BOR en verhoging van de schenk- en erfbelasting hebben zoveel impact dat een groot deel van de directeuren van familiebedrijven vreest voor het voortbestaan van hun familiebedrijf”, aldus Laura Bles-Temme, co-Managing Partner van RSM.

Ook vinden de respondenten dat een nieuw kabinet serieus werk zou moeten maken van de administratieve lastenverlaging. 75% geeft aan dat de regeldruk excessieve vormen aanneemt en 87% stelt dat de politieke partijen onvoldoende aandacht hiervoor hebben.

Whitepaper panelonderzoek familiebedrijf en verkiezingsprogramma’s (pdf)