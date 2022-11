Accountant laat weduwe achter met gokschuld

Alsof de plotselinge dood van haar man nog niet erg genoeg was, bleek de weduwe van een 48-jarige accountant uit Sint Pancras ook enorme gokschulden te hebben. Vrienden van de vrouw zijn een crowdfundactie gestart opdat zij en haar twee kinderen in hun huis kunnen blijven wonen.

Het is een treurig verhaal. Op 21 juli 2022 zou het gezin van Debby op vakantie gaan. Die dag wordt haar man Peter onwel. Hij blijkt een bloeding in de hersenstam te hebben gehad en overlijdt een dag later in het ziekenhuis. De 48-jarige accountant is vader van twee zoons van 16 en 10 jaar. Nog totaal niet bekomen van de schok krijgt Debby een nieuwe klap te verwerken. Via een zwager hoort ze dat er grote financiële problemen dreigen. De zwager wordt steeds gebeld door bekenden van de overleden accountant. De boodschap is steeds dezelfde: ze krijgen nog geld van hem. Veel geld.

Huis verkopen

De accountant, die in het dorp bekend staat als ‘de belastingman’ en anderen helpt met hun aangiftes, blijkt als gevolg van een gokverslaving diep in de schulden te zitten. Omdat het echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd moet weduwe Debby het huis verkopen om een schuld van 125.000 euro af te lossen. De werkelijke schuld is hoger, maar is niet op haar te verhalen omdat haar handtekening niet onder de leningen staat die haar overleden man is aangegaan om de financiële puinhoop te verhullen.

Verhullen

In het Noord-Hollands Dagblad vertelt de vrouw: ‘In onze relatie hadden we de taken verdeeld. Hij was accountant van beroep, dus ik vertrouwde hem met onze geldzaken. Ik wilde wel zo nu en dan weten hoe we ervoor stonden, gewoon om op de hoogte te zijn. ‘Laat het me eens zien’, zei ik dan. Altijd was er een goed verhaal waarom dat niet direct kon. ‘Binnenkort gaan we er goed voor zitten en laat ik je alles zien’, zei hij dan.’ Als accountant weet haar echtgenoot zijn schulden te verbergen en heeft hij steeds een antwoord klaar als Debby hem vragen stelt.

Actie

Vrienden van de weduwe zijn een crowdfundactie gestart om geld op te halen. Als ze de 125.000 euro niet afbetaalt moet Debby, die in een verpleeghuis werkt, waarschijnlijk het huis verkopen. Vrienden willen dit helpen voorkomen. De website doneervoordebby.nl ging afgelopen vrijdag 17.00 uur live. Inmiddels staat de teller op 51.160 euro.

Tweede Kamer

Debby heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven met het klemmende verzoek reclames voor online gokken aan banden te leggen. Een fractiemedewerker van de SP heeft beloofd dat ze het verhaal van Debby zullen meenemen als ze minister Weerwind (Rechtsbescherming) ter verantwoording roepen. Die zei begin oktober in een Tweede Kamer-debat te vrezen dat het verbod op ongerichte reclame voor online gokken mogelijk niet per de geplande 1 januari kan ingaan vanwege alle vereiste procedures. SP-Kamerlid Van Nispen zei een latere datum dan 1 januari onacceptabel te vinden. Hij wees op recente cijfers waaruit blijkt dat er in een half jaar tijd bijna voor een half miljard euro is vergokt en dat spelers gemiddeld 153 euro per maand verliezen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad