NBA wil meer eenduidigheid in conceptstandaard duurzaamheidsassurance

De NBA heeft gereageerd op de internationale conceptstandaard 5000 over duurzaamheidsassurance van de IAASB. In de reactie vraagt de NBA om eenduidige definities en verdere uitwerking om de verstrekte zekerheid consistenter te maken.

De conceptstandaard heet voluit ‘International Standard on Sustainability Assurance 5000 General Requirements for Sustainability Assurance Engagements and the Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standards’. De NBA vraagt in haar reactie om een eenduidige definitie van ‘beperkte zekerheid’ op basis van Standaard 2400 in plaats van de brede schaal van beperkte zekerheid die is gebaseerd op Standaard 3000A. ‘Juist omdat duurzaamheidsrapportering nu veel consistenter wordt, is het van belang dat de verstrekte zekerheid ook consistent is.’

Daarnaast wijst de NBA erop dat duurzaamheidsrapportering en de assurance daarover op punten anders is dan financiële verslaggeving, en dat daarvoor nadere uitwerking nodig is. Ten slotte wijst NBA erop dat een aantal vereisten vanuit de CSRD-versaggevingsrichtlijn met de voorgestelde standaard nog niet is ingevuld.