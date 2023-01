Qconcepts breidt uit met vestiging in Enschede

Accountancy- en advieskantoor Qconcepts heeft onlangs in Enschede de zesde vestiging geopend. Bij Qconcepts Enschede kunnen klanten terecht voor de jaarrekeningcontrole, waarbij het team gespecialiseerd is in MKB en Healthcare.

Kansen in Twente

Babil Demirdag is aanspreekpunt binnen de nieuwe vestiging: “We zijn enorm trots dat we als team aan de slag zijn in Enschede. Voorheen werkten we op de vestiging in Arnhem, maar we zien volop kansen in het mooie Twente. Het is een regio met veel commerciële kansen en veel leuke potentiële collega’s. Lekker werken, met leuke collega’s en in fijne werkomgeving die voor ons dichtbij huis is. Dat is alles dat we kunnen wensen.”

Ter gelegenheid van de opening organiseerde Qconcepts op 12 januari 2023 een inspiratiesessie over focus: hoe krijg je meer gedaan in een wereld vol afleidingen. Demirdag: “De spreker nam ons mee door een aantal cijfers en het effect daarvan. Gemiddeld worden wij 240 keer per dag afgeleid door allerlei zaken en we checken 70 keer per dag onze mail. De impact hiervan is groot. We worden minder productief, we verliezen energie, we raken uit onze concentratie, we ervaren meer stress, het geheugen werkt minder goed en onze foutmarge neemt toe. Kortom, we hebben alle belang bij flow, want dan zit er lekker in. En we hebben alle belang bij af en toe echt uit staan.”