Marcel Levi: ‘Partnermodel is archaïsche bedrijfsvorm’

Bestuurder, arts en hoogleraar Marcel Levi sprak anderhalve week terug op de Accountantsdag en daar werd een aantal vooroordelen over de beroepsgroep ontkracht. Zijn mening over het partnermodel bleef echter hetzelfde: dat is een archaïsche bedrijfsvorm waar we zo snel mogelijk vanaf moeten, betoogt hij in zijn column in het Parool.

Levi blikt in zijn column terug op zijn deelname aan de Accountantsdag van de NBA. ‘Ik heb allerlei vooroordelen over accountants en verwachtte een weinig bruisende bijeenkomst over duffe snufjes van boekhouden, saaie jaarrekeningen en slaapverwekkende workshops over activa en passiva. Niets was minder waar. Het was een dynamisch programma, waarin ethiek, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, duurzaamheid en diversiteit volop aan de orde kwamen.’

Verkeerde prikkel

Levi verwijst naar de afsluitende discussie waar het partnermodel (even) ter sprake kwam. ‘Dit model kraakt aan alle kanten. Jongere medewerkers voelen steeds minder voor de jarenlange verplichte slavenarbeid en de competitie met collega’s in de race naar het partnerschap. Verder leidt het tot een vergrijsde bedrijfsleiding, die weinig bereid is tot innovatie en verandering. Het is nadelig voor vrouwen: bij grote kantoren is minder dan 15 procent van de partners vrouw. Ook leidt het partnermodel tot de verkeerde prikkel om het eigen inkomen te prioriteren boven bedrijfsbelangen.’

Ook bij medisch specialisten is het partnermodel nog in zwang, maar niet lang meer als het aan Levi ligt: ‘Medisch specialisten moeten het zelf maar weten als ze zo dom zijn in deze archaïsche bedrijfsvorm georganiseerd te blijven, maar het is evident dat beter moet worden geregeld dat ze niet een andere richting op kunnen gaan dan het ziekenhuis wenst.’

Bron: Het Parool