7 medewerkers die participeren? Alfa heeft er bijna 1100!

Als alternatief voor het partnermodel bieden sommige accountantskantoren medewerkers de mogelijkheid te participeren in het eigen kantoor. Vallei Accountants kent inmiddels zeven ‘medewerker-eigenaars’. Maar bij Alfa Accountants en Adviseurs participeren bijna alle 1100 medewerkers in het kantoor.

Het partnermodel in de accountancy heeft volgens een recent rapport van ING zijn langste tijd gehad. Bij sommige kantoren kunnen medewerkers certificaten kopen en mede-eigenaar worden. Bij Vallei Accountants, waarover Accountancy Vanmorgen onlangs schreef, zijn dat 7 medewerkers. Maar bij het Wageningse Alfa Accountants en Adviseurs participeren bijna alle 1100 medewerkers in het kantoor. Managementblad MT/Sprout wijdt een artikel aan de certificatenregeling van het kantoor.

MEBO

Alfa Accountants en Adviseurs, dat vorige week precies 80 jaar bestond, tuigde in 1999 een medewerkersparticipatieregeling op. Via een Management and Employee Buy Out (MEBO) konden alle medewerkers certificaten kopen waarmee zij mede-eigenaar van Alfa werden. Vrijwel alle medewerkers deden dit. Wie nieuw in dienst komt, krijgt een aantal certificaten cadeau. Daarna kunnen er, afhankelijk van het functieniveau, certificaten worden bijgekocht. Maximaal kan een belang van 1,5 of 2 procent in Alfa worden opgebouwd, aldus CFO Arnoud Bosch. De certificaten worden uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Alfa, die de aandelen beheert.

Poolse landdag

De waarde is afhankelijk van het eigen vermogen en het aantal uitstaande certificaten. Momenteel noteert een certificaat Alfa circa twintig euro, zegt Bosch in het artikel van MT/Sprout. Elk jaar vergadert de raad van bestuur met het administratiekantoor en de raad van commissarissen. Naar aanleiding van onder meer de bedrijfswinst en de benodigde investeringen wordt het dividend bepaald. Certificaathouders hebben geen stemrecht. ‘We willen geen Poolse landdag’, aldus Bosch.

Familiegevoel

Volgens Alfa heeft de participatieregeling twee voordelen. Ze kan medewerkers financieel voordeel opleveren (al blijft het beleggen en kan de inleg minder waard worden). Maar certificaten versterken ook het ‘wij-gevoel’ dat Alfa Accountants zegt na te streven. Wie elders gaat werken, moet zijn of haar certificaten verkopen. Is de waarde minder dan bij aankoop, dan is dit een typisch geval van ‘pech hebben’, aldus Bosch. Alfa Accountants kent een blokkeringsregeling om ‘een run op certificaten’ (en daarmee een daling van het eigen vermogen) tegen te gaan.

