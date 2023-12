Michael Salman in directie De Hooge Waerder

Michael Salman, oud-partner bij Horlings Accountants & Belastingadviseurs, is per 1 december gestart als director bij De Hooge Waerder Accountants, Belastingadviseurs, Juristen.

Hij gaat werken vanuit de vestiging in Amsterdam. ‘Michael zal zich voornamelijk richten op het ondersteunen van nationale bedrijven met internationale activiteiten en bedrijven buiten Nederland die de Nederlandse markt willen betreden’, aldus De Hooge Waerder, die bedrijven ondersteunt bij het samenstellen of controleren van de jaarrekening, loonadministratie en bij fiscale, juridische en corporate finance-aangelegenheden. ‘Wij zijn heel blij met de kennis en jarenlange ervaring van Michael en met zijn komst zijn wij in staat onze portefeuille internationale klanten verder uit te breiden’, aldus Pieter van Stempvoort, bestuursvoorzitter van De Hooge Waerder.

Het bedrijf maakte in september bekend per 1 januari te gaan fuseren met Spaarne Accountants & Belastingadviseurs. Na de fusie ontstaat een organisatie met een omzet van circa 21 miljoen euro en ruim 190 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.