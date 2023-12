Mohamed Kande nieuwe wereldwijde PwC-voorzitter

Mohamed Kande is benoemd tot voorzitter van het wereldwijde PwC-netwerk. Hij volgt Bob Moritz op, die de functie sinds 1 juli 2017 vervult.

Kande begint op 1 juli volgend jaar aan zijn eerste termijn van vier jaar. Hij werkt sinds 2011 bij PwC en is lid van het Global Leadership Team; hij is Global Advisory Leader sinds 2019. Daarnaast is Kande co-leider van de consulting solutions-tak in de VS. Lisa Sawicki, voorzitter van de PwC Network Governance Board: ‘Mohamed is een purposegedreven leider met brede multidisciplinaire ervaring en toewijding aan diversiteit, inclusie en vernieuwende technologie.’

Moritz maakt zijn tweede voorzitterstermijn niet vol; hij gaat eind juni met pensioen na een veertigjarige carrière bij PwC.