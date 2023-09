Onderwijsinspectie en VO-raad waarschuwen voor gevolgen van afname (gespecialiseerde) accountants

Steeds meer onderwijsinstellingen hebben moeite om een accountant te vinden en ook steeds minder accountants zijn gespecialiseerd in het onderwijs. Dat constateren zowel de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) als de Inspectie van het Onderwijs. Dat kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor scholen.

De VO-raad weet dat meerdere schoolbesturen de afgelopen zomerperiode geen verlenging van hun contract met de account konden afsluiten voor het komende jaar. Dat heeft volgens de vereniging te maken met het gebrek aan capaciteit in combinatie met toenemende controleactiviteiten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Specialisatie

De opzeggingen lijken zich nu volgens de VO-raad met name toe te spitsen bij één kantoor, maar capaciteitsproblemen zijn er eigenlijk bij alle accountantskantoren en dat heeft gevolgen: ‘offerteaanvragen bij andere kantoren worden vaak niet gehonoreerd vanwege gebrek aan capaciteit. Onderwijsinstellingen worden hierdoor gedwongen ook te kijken naar kantoren die niet of nauwelijks (meer) gespecialiseerd zijn in het onderwijs. Accountantskantoren die maar weinig onderwijsinstellingen als klant hadden, hebben zich de afgelopen jaren juist uit de sector teruggetrokken vanwege de terugloop van ervaring en de moeite die het kost de benodigde kennis op peil te houden.’

Onderwijsinspectie

Eerder deze zomer constateerde de onderwijsinspectie bij een jaarlijkse controle nog dat accountants in het algemeen voldoende toezicht houden op de uitgaven die onderwijsbesturen doen. Wel zag ook de inspectie dat steeds minder accountantskantoren zich met onderwijs bezig houden. De keuze voor onderwijsbesturen wordt daardoor kleiner, terwijl ze allemaal een accountant nodig hebben.

Mogelijke sancties, overleg met accountants en ministerie

De VO-raad wijst nu op de verscherpte ‘beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen’ rondom de uiterlijke indiening van het jaarverslag per 1 juli. Daardoor is een directe korting op de bekostiging bij te late inlevering van het jaarverslag eerder mogelijk, wat voor een extra druk op het proces zorgt.

Daarom heeft de belangenvereniging nu ook samen met de PO-Raad contact gezocht met zowel het ministerie van OCW als met accountantskantoren. ‘Met hen zullen we ook het gesprek verder voeren over oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarbij brengen we op tafel dat het niet kunnen vinden van een accountant, in beginsel geen consequenties mag hebben voor de bekostiging.’

Ook brancheorganisatie VOS/ABB, een vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, trok onlangs al aan de bel over het gebrek aan accountants.