Het Plan van aanpak: uitleg en aandachtspunten op een rij

Is een medewerker ziek, dan moet de werkgever de stappen volgens de Wet verbetering poortwachter volgen. Daarbij hoort ook het maken van een Plan van aanpak. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas uit wat een ‘Plan van aanpak’ is en geeft zij een aantal aandachtspunten.

Als een medewerker ziek is, dan werken werkgever en medewerker samen aan de re-integratie van de medewerker. Dit is de terugkeer naar het werk. Dit doen ze aan de hand van de stappen in de Wet verbetering poortwachter. Een overkoepelend plan waarin alle stappen van de Wet verbetering poortwachter worden meegenomen is het re-integratieplan. Onderdeel van dit plan is de Probleemanalyse, die de bedrijfsarts maakt. Hierin staat wat de belastbaarheid van een medewerker is: wat hij of zij wel of niet kan (bijvoorbeeld: geen staand werk uitvoeren). Onder het re-integratieplan valt ook het Plan van aanpak. Dit artikel gaat over het Plan van aanpak.

Plan van aanpak: wat is het?

Binnen acht weken na de ziekmelding of twee weken na de Probleemanalyse stelt de werkgever samen met de medewerker een Plan van aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat de werkgever en de medewerker gaan doen om de medewerker weer aan het werk te helpen en wanneer. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker. Het is belangrijk dat uw klant en de medewerker de stappen zo duidelijk mogelijk opschrijven. Onderwerpen in het plan zijn bijvoorbeeld:



• Wat is het doel: wanneer kan de medewerker weer werken, hoeveel uren, wat is de opbouw en met welke werktijden?

• Hoe dit gaat gebeuren: wat gaat de medewerker doen en zijn er aanpassingen nodig op de werkplek?

• Visie van de medewerker: sinds 1 juli 2023 is het verplicht om de visie van de medewerker (hoe hij/zij tegen de re-integratie aankijkt) mee te nemen in het plan.

Uw klant is verantwoordelijk voor het Plan van aanpak, maar kan wel een arbodienst om hulp vragen. Een Plan van aanpak moet altijd worden opgesteld; ook als de medewerker nog niet direct kan werken. Alleen als de bedrijfsarts aangeeft dat werken nooit meer mogelijk is, is het niet nodig.

Op de Sazas-website leest u meer over de Wet verbetering poortwachter en het opstellen van het Plan van aanpak bij ziekte.

Terugkeer bij eigen bedrijf en ergens anders

In eerste instantie kijkt uw klant naar terugkeer binnen het eigen bedrijf. Dit wordt het eerste spoor genoemd. Dit kan ook ander werk binnen het bedrijf zijn. Zijn er bij uw klant geen mogelijkheden om te re-integreren, dan kan een functie bij een andere werkgever een mogelijkheid zijn. Dat wordt het tweede spoor genoemd.



Als een medewerker lange tijd ziek is, dan heeft hij of zij iedere zes weken een afspraak met de arbodienst. De werkgever krijgt daarvan een verslag. Het is belangrijk dat de werkgever dit leest en als dat nodig is samen met de medewerker aanpassingen doet aan het Plan van aanpak. Daarnaast is het aan te raden dat uw klant regelmatig contact heeft met de medewerker, om zo betrokken te blijven.

Evaluatie na 48 weken

Als de medewerker na 48 weken nog ziek is, moeten werkgever en medewerker een eerstejaarsevaluatie houden. In die evaluatie wordt terugkeken op het afgelopen jaar en maken zij afspraken voor het komende jaar. De afspraken nemen zij op in het Plan van aanpak.



Ziekteverzuim kan een werkgever veel kosten. MKB Servicedesk (2023) heeft berekend dat een zieke medewerker een werkgever gemiddeld € 405,- per dag kost. Deze kosten bestaan uit loondoorbetaling (€ 153,-), vervanging (€ 191,-), omzetverlies (€ 43,-), arbodienstverlening (€ 10,-) en interne verzuimbegeleiding (€ 8,-). Met een verzuimverzekering dekt uw klant (deels) dit financiële risico af.

