Wettelijke verplichting werkgevers gesprek over bereikbaarheid buiten werktijd?

De Tweede Kamer buigt zich over een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA waarin wordt voorgesteld dat werkgevers het gesprek aan moeten gaan met werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Om psychosociale overbelasting van werknemers te voorkomen zou dat onderdeel moeten worden van het arbobeleid. Door alle moderne communicatiemiddelen lopen werk en privé namelijk steeds vaker door elkaar heen. Ook buiten de reguliere werktijden zijn werknemers daardoor vaak met hun werk bezig.

Werkgevers zijn al verplicht om in hun arbobeleid maatregelen te nemen om te voorkomen dat de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers te hoog wordt. PvdA’er Barbara Kathmann wil dat er in dat kader een verplicht gesprek plaatsvindt tussen werkgever en werknemers waarin afspraken kunnen worden gemaakt over de bereikbaarheid buiten werktijden.

Meerderheid niet zeker

De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond over het initiatiefvoorstel. D66 en GroenLinks steunen het plan, maar een meerderheid voor het voorstel is nog bepaald niet zeker. Veel partijen erkennen de problematiek, maar twijfelen over de toegevoegde waarde van het wettelijk vastleggen van een verplicht gesprek. VVD en PVV zijn tegen, veel andere partijen twijfelen nog. Ook de Raad van State toonde zich eerder al kritisch. Het adviesorgaan vindt dat de initiatiefnemers onvoldoende aantonen dat het wettelijk voorschrijven van een gesprek noodzakelijk is.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van initiatiefnemer Kathmann en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op de inbreng van de Kamer.

Meer informatie over het initiatiefvoorstel en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer is hier te vinden.