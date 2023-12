HET JAAR VAN (6) Coen Bongers: “De stap om de opleiding aantrekkelijker en vooral ook beter studeerbaar te maken moet echt gezet gaan worden”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Coen Bongers, secretaris van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Mijn overstap van onderwijsmanager naar CEA: een overstap die voor mij persoonlijk veel verandering inhield maar die mij veel energie heeft bezorgd. Na 16 jaar accountancy onderwijs vond ik het tijd voor een vervolg. Met het vertrek van Jan-Paul kwam de functie van secretaris vrij bij CEA. Vanuit mijn visie dat het anders en beter kan heb ik gesolliciteerd. Hoewel ik het dagelijks contact met studenten wel wat mis, kan ik nu actief bijdragen aan de verbetering van het accountancy onderwijs. Meer algemeen ben ik bezorgd over de toenemende polemiek, de bijbehorende conflicten in de wereld en het kruitvat wat daardoor steeds meer ontstaat. Laten we hopen dat 2024 in dat opzicht beter gaat worden: laten we uit gaan van de zaken die ons binden en niet de zaken die ons scheiden.

Wie leerde jou in 2023 een belangrijke les?

Mijn overstap hield wel het loslaten van het vertrouwde in. Toch heb ik de sprong in het diepe gewaagd. Wat een oud-collega mij leerde: soms moet je gewoon de stap zetten en niet zozeer de beren op de weg als focus hebben maar veel meer de weg zelf. Tot nu toe heeft deze oud-collega gelijk!

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De CSRD-wetgeving: daarin krijgt de accountantssector een flinke rol toebedeeld en die kunnen we zeker waarmaken. Ook in de opleidingen zal dat een nog grotere rol gaan spelen. Veel onderwijsinstellingen zijn hier overigens al lang mee bezig en ook kantoren stomen zich klaar. De uitdaging is om als accountant ook hier je toegevoegde waarde te laten zien. Wij kunnen als sector bijdragen aan de transparantie rondom verslaggeving van de E, S en G zaken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Trots. Er mag ècht meer trots zijn: accountants betekenen veel voor de economie en wij helpen menig klant de goede weg op of voorkomen een verkeerde afslag. Ondanks het malheur dat er hangt rondom ons beroep en de soms beschamende schandalen die de pers halen denk ik dat er ook heel veel is om trots op te mogen zijn. Dat mogen we best meer uitstralen. Ook kunnen we stappen zetten door die zaken meer te laten zien. Wij doen er toe, in goede zin!

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

De opleiding tot accountant: als CEA zijn wij al druk bezig om de opleiding aantrekkelijker en vooral ook beter studeerbaar te maken. Die stap moet echt gezet gaan worden. Uit ons eind 2022 uitgebrachte rapport Stip aan de Horizon werd al duidelijk dat stappen nodig zijn en hiermee zijn we inmiddels aan de gang gegaan. Het rapport van de expertgroep spreekt wat dat betreft boekdelen en het mooie is dat wij hiermee al aan de slag zijn gegaan.

Welke (zakelijke) kansen zie je voor 2024?

Het herzien van de eindtermen met daarbij een samenwerking tussen alle betrokken stakeholders. Daarin nemen wij als CEA graag, samen met alle betrokkenen het initiatief, juist om de aantrekkelijkheid en studeerbaarheid beter te krijgen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2024?

Beroepsmatig: flinke stappen zetten in het herzien van de (inhoud van) accountantsopleidingen en daarbij de betrokkenen enthousiast krijgen. Privé: genieten van vrienden, familie en de kleine dingen: juist die doen er vaak toe. Bovenal eigenlijk ook gezond blijven natuurlijk. Dat laatste klinkt wat flauw wellicht maar ik weet uit ervaring: gezondheid merk je pas als je het niet hebt. Koesteren dus!

