Personalia | Negen nieuwe partners bij Grant Thornton

Grant Thornton heeft per 1 januari negen nieuwe partners benoemd. Het aantal partners is uitgebreid met het oog op de voorgenomen groei.

De nieuwe partners zijn Dooitze Dijkstra, Cees Man, Slavisa Milojevic, Marc Tersteeg, Bajro Umisic, Arjan Visser en Diksha Basant, die al bij het kantoor werkten, en de nieuwkomers Michiel Maas (voorheen tax director bij Deloitte) en Sander Agterhof (voorheen senior tax manager bij EY). Marcel Blöte, sinds september CEO bij Grant Thornton: ‘We hebben een stevige ambitie om te groeien, deels door overnames, deels autonoom. Om die ambitie waar te maken, bereiden we high potentials via interne en externe trainingsprogramma’s voor op het partnerschap en investeren we in de aanwas en doorstroming van partners.’

Benoemingen op managementniveau

Er zijn ook twee benoemingen op managementniveau: Monique Pisters en Remco Dijkstra zijn benoemd tot servicelineleader van respectievelijk Tax en General Practice (accountancypraktijk). Servicelineleaders rapporteren direct aan de raad van bestuur en bestaan naast Monique en Remco uit Annemarie Jongerden (Assurance) en Hans Bootsma (Advisory).