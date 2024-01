Rijke broers gestraft voor boeken privékosten als zakelijk 

Twee broers die samen een internationaal kunststofrecyclingbedrijf runnen zijn schuldig aan belastingfraude en valsheid in geschriften. Dit concluderen de FIOD en het OM na onderzoek van twee jaar. De twee hebben flinke boetes en een taakstraf opgelegd gekregen.

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij de onderneming (met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde) startte de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek is dit jaar afgerond en maakt duidelijk dat de twee broers die aan het hoofd van de onderneming staan privékosten als zakelijk hebben geboekt. Daarmee is een substantieel bedrag aan belastingen ontdoken en zijn privékosten afgewenteld op de samenleving, aldus de Fiod.

Zwembad

De ene broer boekte in de jaren 2014-2020 privéverbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk. De andere broer heeft tussen 2016 en 2020 eveneens diverse verbouwingen gepleegd aan zijn woning alsmede de aanleg van een zwembad op kosten van de zaak. Deze belastingfraude en valsheid in geschrifte is door de Belastingdienst en het OM gezamenlijk bestraft. De ontdoken belastingen moeten worden nabetaald samen met boetes oplopend tot ruim 1,1 miljoen euro. Daarbovenop heeft het OM voor het delict valsheid in geschrifte in de vorm van een strafbeschikking aan de man een taakstraf van 180 uur opgelegd en geldboetes voor iedere betrokken vennootschap. Aan de broer is eveneens middels een OM strafbeschikking een taakstraf van 140 uur opgelegd en ook aan zijn bedrijven hebben de Belastingdienst en het OM dezelfde soort boetes opgelegd.

(Onder)aannemers

Een groep van ongeveer tien (onder)aannemers is in deze fraude meegegaan door op verzoek de tenaamstelling of omschrijving van de geleverde diensten op hun facturen te wijzigen. Zodoende hielpen zij verhullen wie daadwerkelijk de klant was en wat de werkelijke aard van de geleverde diensten was. Daarmee hebben zij zich niet alleen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte in de zin van artikel 225 Wetboek van Strafrecht maar ook overtreding van artikel 68, lid 1 sub g Algemene wet inzake rijksbelastingen. Iedere ondernemer die factureert met omzetbelasting (BTW) heeft immers de verplichting een juiste en volledige factuur uit te reiken aan zijn daadwerkelijke opdrachtgever. Aan ieder van hen heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking geldboetes opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Persbericht

Bij een efficiënte strafrechtspleging hoeft niet iedere fiscale strafzaak aan de rechtbank voorgelegd te worden. Wel meent het OM dat de maatschappij geïnformeerd dient te worden over deze afdoeningen. Daarom is er een persbericht de deur uitgegaan. Slechts één van de bij de onderaannemers betrokken personen heeft verzet ingesteld tegen de aan hem door het OM opgelegde straf, zodat dat deel van het onderzoek wel nog voor de rechter zal gaan komen.