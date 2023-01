Kantonrechter: leaseauto was arbeidsvoorwaarde bankmedewerker

Een medewerker van Rabobank mag nog steeds aanspraak maken op een leaseauto, heeft de rechtbank Amsterdam uitgesproken. De toekenning van een leaseauto dient namelijk als arbeidsvoorwaarde te worden aangemerkt.

De medewerker kreeg in 1999 een leaseauto toegewezen. Het leasecontract werd steeds verlengd, tot de man in 2013 te horen kreeg dat hij zijn leaseauto in 2015 moest inleveren. De bankmedewerker was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan over de kwestie, waarbij hij de rechtbank vroeg om uit te spreken dat het ter beschikking stellen van een leaseauto voor rekening van Rabobank in dit geval een primaire of secundaire arbeidsvoorwaarde is.

Oordeel rechtbank

De kantonrechter stelt de bankmedewerker in het gelijk en oordeelt dat voldoende is gebleken de medewerker heeft geprotesteerd tegen het moeten inleveren van de auto. Omdat de werknemer voldoende bezwaar maakte tegen de afschaffing van het recht op de leaseauto, kan hij nog steeds aanspraak op een leaseauto maken. Voor de al verstreken periode waarin hij ten onrechte geen leaseauto had, kan hij schadevergoeding vragen. De medewerker mag zijn schade nader begroten.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:7583