Crowe Foederer groeit met 14 procent en strikt Louis van Gaal

Crowe Foederer heeft vorig jaar de omzet met 14 procent weten te vergroten tot bijna 84 miljoen euro. Om jong talent aan te trekken is een nieuwe wervingscampagne gestart onder de noemer ‘á la Louis’, waarvoor voormalig bondscoach Louis van Gaal is gestrikt.

De nummer 14 in de AV Top 50 heeft in 2023 een bescheiden groei in aantal medewerkers geboekt en vindt dat gezien de extreem krappe arbeidsmarkt een goed resultaat. Er staan nu 660 medewerkers op de loonlijst. ‘Verder groeien in aantal medewerkers blijft een speerpunt om aan de toenemende kwaliteitseisen en vooral de toenemende vraag naar onze diensten te kunnen blijven voldoen. Daarom hebben we Louis van Gaal gevraagd ons te helpen door het gezicht te worden van onze campagne.’ En Van Gaal zegt volgens Crowe Foederer ‘zeer vereerd te zijn’ dat hij het gezicht mag zijn van een accountancybedrijf. ‘Want als er één bedrijf eerlijk en duidelijk moet zijn, dan is het wel een accountantsorganisatie.’

Van Gaal als magneet

CEO Johan Daams licht de keuze voor een nieuwe campagne toe: ‘Onze groei leidt tot succes, maar succesvol blijven vereist verdere groei. We willen onze landelijke naamsbekendheid richting klanten en vooral de arbeidsmarkt verder vergroten. Op een manier die bij ons past: met vakkennis, no-nonsense, recht door zee, respect, aandacht voor het individu, het team en oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

En Louis van Gaal is de verpersoonlijking van de wijze van werken bij Crowe Foederer, aldus Daams. ‘Dat maakt Van Gaal de magneet van onze campagne om ons doel te bereiken. Authentiek zijn en blijven is de kracht van zowel Crowe Foederer als Louis van Gaal. Naast groei en ambities komen in de campagne leiderschap, talentontwikkeling, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid aan bod. Allemaal kwalificaties waaraan de buitenwereld Louis van Gaal en waarin hij zichzelf herkent. Normen en waarden, structuur, organisatie, individu, persoonlijkheid, grenzen en vrijheid zijn verder belangrijke elementen van zijn (voetbal)filosofie die ‘de totale mens’ omvat.’

Het streven is bovendien om de persoonlijke aanpak die Crowe kenmerkt te laten zien. ‘Daarvoor komen in de campagne collega’s aan het woord over de eigen en persoonlijke manier waar op ze hun werk uitvoeren en naar het vak kijken.’

Vooral groei in HR

De omzet is bij alle bedrijfsonderdelen toegenomen, maar met name in de HR-dienstverlening, waar Crowe Foederer een volledig dienstenpakket aanbiedt van payroll en arbodiensten tot talentontwikkeling. ‘De overall groei van 14 procent is voor minstens 10 procent afkomstig uit autonome groei.’ De rest is te danken aan de overname van Wijs Accountants uit Eindhoven vorig jaar

Volgens het bedrijf leidt investeren in de ontwikkeling van medewerkers via diverse vormen van opleidingen en trainingen tot waardering: ‘Zo gaf 80 procent van onze medewerkers ons in 2023 een score van 7 of hoger in het jaarlijks gehouden tevredenheidsonderzoek.’