Van Gaal geeft masterclass over talent, ambitie en EK 2024

Crowe Foederer-uithangbord Louis van Gaal geeft op donderdag 16 mei een interactieve masterclass in het Evoluon in Eindhoven. De legendarische voetbalcoach deelt zijn inzichten over talentontwikkeling, ambitie, authenticiteit en blikt vooruit op het EK 2024 tijdens de masterclass, die is georganiseerd door accountants & adviesorganisatie Crowe Foederer.

Tijdens de masterclass krijgen professionals en studenten de kans om Van Gaal te bevragen over zijn visie op talent, ambitie en ‘jezelf zijn’. Van Gaal, bekend om zijn eigenzinnige aanpak en visie, deelt zijn kennis en ervaring op een door hem kenmerkende eigen en inspirerende manier. Deelnemers leren volgens de organisatie waardevolle lessen over het herkennen en ontwikkelen van talent, het omgaan met ambitie en het belang van authenticiteit in een prestatiegerichte omgeving.

EK 2024: Oranje op weg naar glorie?

De masterclass wordt afgesloten met een exclusieve preview van het EK 2024. Van Gaal en sportmarketeer Bob van Oosterhout bespreken de verwachtingen, uitdagingen en kansen voor het Nederlands elftal. Onder leiding van Anne-Greet Haars, bekend van Formule 1 op Viaplay en BNR, wordt er gediscussieerd over de route naar succes.

‘Unieke kans voor professionals en studenten’

“We zijn verheugd dat Louis van Gaal deze masterclass verzorgt,” zegt CEO Johan Daams van Crowe Foederer. “Dit is een unieke kans voor professionals en studenten om te leren van één van de meest succesvolle coaches ter wereld. We verwachten dan ook veel belangstelling van (aankomend) accountants, fiscalisten, HR- en IT-professionals.” Crowe Foederer baarde begin dit jaar opzien met de bekendmaking dat Louis van Gaal het gezicht van het kantoor wordt in een nieuwe campagne van het accountants & advieskantoor.

De masterclass ‘Louis van Gaal: Over talent, ambitie en het EK 2024’ vindt plaats op donderdag 16 mei van 15.00 tot 18.00 uur in het Evoluon te Eindhoven. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website van Crowe Foederer.