Personalia | Onguard breidt managementteam uit

Visma-dochter Onguard heeft het managementteam uitgebreid met finance director Martin van den Ham en people & culture director Eric-Jan Pouw. Daarnaast zijn de portefeuilles herverdeeld om de klant meer centraal in de organisatie te stellen.

Beide nieuwe MT-leden werkten al voor het fintechbedrijf sat is gespecialiseerd in creditmanagementsoftware. Van den Ham begon in 2017 als business analist en maakt hij nu de overstap van team lead Finance naar finance director. In deze rol is Van den Ham ook verantwoordelijk voor Operations binnen Onguard. Eric-Jan Pouw richt zich de laatste jaren op People & Culture en was eerder head of Delivery bij Appical, een onderdeel van Visma, voordat hij iets minder dan een jaar geleden de overstap naar Onguard maakte. Per 1 januari is Pouw dus people & culture director, waarbij hij ook verantwoordelijk is voor de IT-afdeling.

Klantcentrale focus

Daarnaast wordt van twee huidige MT-leden hun rol aangepast om de klantfocus te vergroten. Debbie Staat was als MT-lid verantwoordelijk voor Customer Success en Support. Zij wordt nu als customer director verantwoordelijk voor alle commerciële klantzaken inclusief sales, Customer Success en marketing. Cor Makkinje was verantwoordelijk voor de Professional Services en zal nu de rol van services director gaan vervullen. Hierbij wordt hij verantwoordelijk voor zowel de Professional Services-afdelingen als het gehele service center. Ongewijzigd blijven de MT-functies van Adriaan Kom als managing director en Tim Blok als technology director.

Het volledige MT van Onguard bestaat uit: Adriaan Kom, Cor Makkinje, Debbie Staat, Eric-Jan Pouw, Martin van der Ham, Tim Blok en Floor Stam-Lammers (manager Outstanding24).