Miljonairs vragen opnieuw om meer belasting

260 miljonairs en miljardairs hebben een brief gestuurd aan de politieke leiders die de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos bijwonen. Daarin geven ze aan graag meer belasting te willen betalen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de miljonairs uit de G20-landen zich schaart achter een vermogensbelasting van 2 procent voor miljardairs.

De Amerikaanse organisatie Patriotic Millionaires heeft een peiling laten houden onder ruim 2.300 respondenten uit de G20-landen die tot de rijkste vijf procent inwoners behoren. 75 procent van hen steunt de invoering van een vermogensbelasting van 2 procent voor miljardairs en 58 procent steunt de introductie van een vermogensbelasting van 2 procent voor mensen die meer dan 10 miljoen dollar bezitten. Verder vindt 54 procent extreme rijkdom een ​​bedreiging voor de democratie.

Miljonairs en miljardairs uit 17 landen willen met de brief wereldleiders onder het mom ‘Proud to pay more’ aansporen om superrijken te gaan belasten. Zeven Nederlanders hebben de brief ondertekend, onder wie schrijver Rutger Bregman, vermogensbeheerder Peter Groenen, internetondernemer Paul Veugen en IT-ondernemer Martijn Kaag.

Het is niet voor het eerst dat vermogenden van zich laten horen: zo hield een groep van 84 rijken in 2020 al eens een pleidooi voor meer belasting.