Miljonairs doen oproep: ‘Please tax us’

Een groep van 84 miljonairs is een petitie gestart om de belastingen wereldwijd te verhogen. Ze willen meer bijdragen aan zorg en onderwijs. Ze sluiten hun pleidooi af met ‘Please. Tax us. Tax us. Tax us. Het is de juiste keuze. Het is de enige keuze.’

Onder de ondertekenaars zijn twee Nederlanders: Robert Schram, advocaat en zoon van de in 2012 overleden vastgoedmagnaat Jan Schram, en ICT-ondernemer Frans Meijer. De groepering noemt zichzelf ‘Millionaires for Humanity’ en gebruik de coronacrisis als aanleiding voor de petitie: ‘Nu Covid-19 de hele wereld raakt, hebben miljonairs zoals wij een kritieke rol in het genezen van onze wereld.’ Ze spelen geen actieve rol, maar hebben wel heel veel geld. ‘Geld dat nu en in de komende jaren hard nodig is.’ De groep vraagt overheden dan ook om de belastingen te verhogen voor ‘ons soort mensen’. ‘Substantieel. Permanent.’

Liefdadigheid is niet genoeg

De crisis kan nog tientallen jaren duren en kan een half miljard mensen onder de armoedegrens duwen, aldus de groep, die wijst op het gebrek aan onderwijs bij een miljard kinderen en de schaarste aan medische zorg en middelen. ‘Die problemen kunnen niet met liefdadigheid worden opgelost. Regeringsleiders moeten de verantwoordelijkheid nemen voor het bijeenbrengen van geld en het verantwoord uitgeven ervan.’

Nieuwe balans

De rijken vinden ook dat ze veel verschuldigd zijn aan de mensen die onderbetaald in de frontlinie strijden tegen het virus. ‘Onze verbondenheid is nooit duidelijker geweest. We moeten een nieuwe balans vinden voor het te laat is. De mensheid is belangrijker dan ons geld.’

De top 3 van rijkste mensen ter wereld, Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) en Mark Zuckerberg (Facebook), samen goed voor een slordige 300 miljard euro, ontbreekt bij de ondertekenaars. De petitie is een initiatief van Bridging Ventures, Club of Rome, Human Act, Oxfam International, Patriotic Millionaires en Tax Justice UK.