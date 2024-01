Dure auto of vage sponsor? Melden verplicht!

Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het woensdagavond eens geworden over strengere antiwitwasregels. Sportclubs moeten beter in kaart brengen waar het geld van sponsoren vandaan komt. Onlangs meldde het NRC dat Ajax en PSV geld hebben ontvangen van Aziatische gokbedrijven zonder te weten wie hun eigenaren waren.

Ook moet in de toekomst worden geregistreerd wie dure auto’s, jachten of privévliegtuigen koopt. De meldplicht voor ongebruikelijke transacties wordt verruimd. Ook notarissen, advocaten en bijvoorbeeld autohandelaren moeten aangeven bij de overheid wie er een grote aankoop heeft gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om auto’s met een waarde van meer dan 250.000 euro, en om jachten of privéjets van meer dan 7,5 miljoen euro.

Oligarchen

Het Europees Parlement besloot tot strengere regels nadat Rusland de Oekraïne was binnengevallen. ‘Toen we op de jacht op Russische oligarchen begonnen, zagen we waar het geld allemaal verstopt was, zoals in dure auto’s en jachten. Die duistere hoekjes moeten we nu verlichten’, zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang tegen Nos.nl. Hij werkte namens het Europees Parlement het afgelopen jaar aan de nieuwe regels.

Volgens Tang is er de afgelopen jaren al veel gebeurd om witwassen te bestrijden. Zo zijn er speciale overheidsinstanties in de EU-landen in het leven geroepen die verdachte transacties in de gaten houden. In Nederland is het Financial Intelligence Unit Nederland. Straks krijgen deze instanties in Europa dus veel meer en specifiekere data.

Register van eigenaren

Sinds 2022 wordt er in de EU-landen al bijgehouden wie eigenaar of mede-eigenaar is van een bedrijf of wie er een belang of zeggenschap heeft (UBO-register). Toch valt er volgens Tang nog veel te verbeteren. Zo verschilt het per land wanneer je precies een eigenaar bent. Ook daar moet nu een einde aankomen doordat er een Europese definitie van eigenaarschap is gekomen. Ook op het gebied van Europese samenwerking vielen volgens Tang nog stappen te zetten. ‘Momenteel is de EU nog een lappendeken van 27 nationale aanpakken. Europa dreigt hierdoor een witwaswalhalla te worden’ aldus Tang.

