“Authenticiteit en de ruimte om jezelf te zijn, daar zochten we iemand bij”

Crowe Foederer baarde deze week opzien met de bekendmaking dat Louis van Gaal het gezicht van het kantoor wordt in een nieuwe campagne van het accountants & advieskantoor. Hoe en waarom komen Crowe Foederer en Louis van Gaal bij elkaar? Accountancy Vanmorgen vroeg het aan CEO Johan Daams en Sales & Marketing Manager Erik Kolthof.

De afgelopen jaren groeide Crowe Foederer (8 vestigingen, hoofdkantoor in Eindhoven) al flink, zowel qua omzet als personeel. Inmiddels staat de teller op zo’n 660 medewerkers. Maar ook de komende jaren wil het bedrijf zich blijven profileren als aantrekkelijke werkgever en daar kan Louis van Gaal aan bijdragen, is de gedachte.

“We zijn vorig jaar eens met wat mensen bij elkaar gaan zitten om het te hebben over de vraag: waarin kun je je nu onderscheiden als kantoor?”, vertelt Kolthof. “Alle kantoren doen leuke dingen om aantrekkelijk te zijn, maar wij vroegen ons daarbij ook af wat nou onze identiteit als kantoor is. Want dat is echt wat je in de kern onderscheidt. Daar hebben we ons medewerkertevredenheidsonderzoek voor gebruikt en daar staat eigenlijk met stip bovenaan: de ruimte hebben en krijgen om jezelf te mogen zijn. Ik noem het maar even authenticiteit. Aan de hand daarvan zijn we ons gaan afvragen: wat is nou een campagne en mogelijk ook een persoon, een boegbeeld, die daarbij past? We hebben ook wel wat concurrentieonderzoek gedaan en dan kom je heel veel gevleugelde kreten tegen. Making a better world, groots in dit, groots in dat. Maar daar zit vaak geen gevoel achter. Je mag wat ons betreft best wel keuzes maken als kantoor: wie ben je nou echt? Zodoende kwamen we bij Louis van Gaal uit, omdat hij gewoon past bij ons.”

“Want wat mij betreft is Louis van Gaal toch wel een van de meest authentieke mensen die ik ken”, vult CEO Daams aan. “Wij zijn wie we zijn, dat kun je leuk of niet leuk vinden. We willen veel ruimte bieden aan mensen en aan hun ontwikkeling, maar als je je ontwikkelt moet je wel dicht bij jezelf blijven vind ik. Je moet jezelf niet beter voordoen dan je bent, daar heb je uiteindelijk alleen maar last van. Louis van Gaal is in principe niet veranderd. Ik heb hem wel gevraagd: ben je nu een ander persoon dan vijftig jaar geleden? Hij zei: nou ja, niet echt. Ik zeg misschien dingen anders en ik heb er wel levenservaring bijgekregen, maar ik ben wie ik ben. Nou dat willen wij ook uitstralen. En als je jezelf blijft en je past bij een organisatie die daar ruimte voor geeft, dan heb je te maken met een duurzame relatie met elkaar. Dus zo is onze campagne eigenlijk ook opgezet: authentiek zijn.”

“Ik denk dat het persoonlijke van ons verhaal hem aansprak: gewoon jezelf zijn, ook een beetje no-nonsense zijn naar elkaar toe.”

Van Gaal stond er snel voor open toen Crowe Foederer hem benaderde, vertelt Daams: “Hij doet bijna niets op commercieel gebied. Ik heb hem vorig jaar in de zomer opgezocht en ik denk dat het persoonlijke van ons verhaal hem aansprak: gewoon jezelf zijn, ook een beetje no-nonsense zijn naar elkaar toe. Hij wordt in de pers soms anders neergezet dan hij is, maar hij is gewoon een hele aardige en aimabele man. Wel natuurlijk een tikkie eigenwijs, meer dan een tikkie moet ik soms zeggen. Maar dat zijn wij ook, het matchte wel. Hij zag het wel zitten, anders had hij het niet gedaan. En het is niet zo dat hij het nog hoeft te doen natuurlijk, de man heeft een rijke carrière gehad. Volgende week komt hij langs bij onze vestiging in Amsterdam, om kennis te maken met onze medewerkers. En hij heeft zich al eerder gepresenteerd aan al onze medewerkers in een heel leuk filmpje: ‘hier sta ik dan als collega’. Dus er is wel echt verbinding met elkaar.”

De komende tijd lopen er verschillende online campagnes bij landelijke media, vakmedia en een billboardcampagne langs snelwegen met het nieuwe boegbeeld Van Gaal, vertellen Kolthof en Daams. En er komt in elk geval nog een event in mei waarbij de voormalige bondscoach een masterclass gaat geven. “En verder gaan we nog met hem in gesprek over wat we nog meer samen gaan doen”, vertelt Kolthof. Het doel van de samenwerking is in elk geval om Crowe Foederer te profileren als aantrekkelijke werkgever, maar concrete cijfers qua resultaat koppelt het kantoor daar niet aan. Daams: “Ik hoop in elk geval dat mensen onze identiteit gaan herkennen, en eventueel zeggen: hé, daar pas ik bij.”