Omzet Crowe Foederer plust 30 procent

Crowe Foederer heeft vorig jaar een forse omzetgroei geboekt: de inkomsten gingen met ruim 30 procent omhoog tot € 75 miljoen. Daarvan is de helft te danken aan overnames. Dit jaar denkt het bedrijf op basis van autonome groei uit te komen op minimaal € 85 miljoen.

De groei in 2022 overtreft de eerdere verwachtingen, die uitgingen van zo’n 25 procent, geeft Crowe Foederer aan. In 2020 bedroeg de omzetstijging 2,6 procent, in 2021 werd daar 8,5 procent bovenop gedaan. De nummer 16 uit de AV Top-50 zet met de groei flinke stappen in de richting van de top 10. Dat is mede te danken aan overnames van Arbodienst PDC Veghel, gespecialiseerd in vitaliteit en verzuim, en Contour Accountants met vestigingen in Venlo en Venray. ‘Dit heeft geleid tot een uitbreiding vanuit overnames met 70 medewerkers.’ Begin dit jaar is de organisatie uitgebreid met Wijs Accountants, goed voor nog eens bijna twintig extra medewerkers. ‘In de extreem krappe markt voor accountancy en advies vindt een consolidatieslag plaats waardoor overnames een belangrijke bron van groei vormen’, zegt CEO Johan Daams (rechts op de foto ter gelegenheid van de overname van Wijs Accountants). ‘Ook in 2023 blijven we geïnteresseerd in partijen die onze organisatie kunnen versterken. Daarbij letten we met name op de natuurlijke ‘fit’ met onze organisatie en kijken we gericht naar versterkingen binnen onze diverse service lines, specialistische deelgebieden of goede geografische aanvullingen.’

Eigen werving

Het aantal medewerkers is vorig jaar toegenomen van 507 naar 645. Naast de groei door overnames doet ook de eigen werving een belangrijke duit in het zakje. ‘De sleutel voor deze groei zit vooral in blijvende investeringen in opleidingen en trainingen en een hoge medewerkerstevredenheid.’ Volgens Crowe Foederer geeft 81 procent van de medewerkers een score van 7 of hoger in het jaarlijks gehouden tevredenheidsonderzoek. ‘Daarnaast zien we dat het, ook in coronatijd, blijven investeren in stagiaires en werkstudenten leidt tot een flinke instroom aan startende professionals.’