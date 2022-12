Crowe Foederer neemt Wijs Accountants over

Het in Eindhoven gevestigde Wijs Accountants sluit zich per 1 januari 2023 aan bij Crowe Foederer. Wijs Accountants is vooral gericht op de non-profit en met name de onderwijssector.

Overnames zijn de snelste manier om te groeien in de accountancy, zo constateerde deze website deze week bij de publicatie van de AV Top 50. Crowe Foederer onderschrijft dat. Het Eindhovense kantoor stelt onomwonden in het persbericht bij de overname dat het kantoor een noodzaak tot schaalvergroting voelt. Het bedrijf wijst op toenemende complexe wet- en regelgeving, kostenoptimalisatie in de controlepraktijk, ICT investeringen en innovatie, gecombineerd met een zeer schaarse arbeidsmarkt.

Non profit

Wijs Accountants is gespecialiseerd in onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties. ‘Crowe Foederer biedt onze mensen meer groeimogelijkheden en onze klanten een ruimer pakket aan diensten en expertise’, aldus Bart Vogels, partner bij Wijs Accountants. Alle 20 medewerkers gaan mee. ‘Wijs Accountants kan verder groeien door meer commerciële slagkracht, een professioneler HR beleid – inclusief meer doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden – en een full service dienstenpakket’, aldus Johan Daams, CEO Crowe Foederer.

Eerdere overnames

Crowe Foederer staat dit jaar, net als vorig jaar, op plek 16 in de AV Top 50. Het kantoor, dat 630 medewerkers telt en vestigingen heeft in het westen en zuiden van het land, behaalde in 2021 een omzet van 57,2 miljoen euro. Eerder dit jaar sloten PDC Veghel en CONTOUR Accountants zich al aan bij Crowe Foederer.

Op de foto staan (vlnr): Bart Vogels (partner Wijs) , Huub Janssen (partner Crowe Foederer), Marc Heijligers (partner Wijs), Mascha Werner-Hoeks (partner Wijs), Johan Daams (CEO Crowe Foederer)