Personalia | Alberdien van Dalen treedt toe tot directie Lansigt 

Per 1 januari 2024 is Alberdien van Dalen MSc RA (1986) toegetreden tot de directie van Lansigt accountants en belastingadviseurs.

Van Dalen begon haar carrière in 2004 en maakte in 2009 de overstap naar De Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs. In 2013 fuseerde De Graaf + Plaisier met Lansigt, waar Van Dalen op 1 januari 2019 benoemd werd tot partner. Nu zet zij de volgende stap in haar carrière bij Lansigt.

Focus op kwaliteit en compliance

Van Dalen is zowel Extern Accountant als Compliance Officer binnen Lansigt. De focus van Van Dalen ligt op de thema’s kwaliteit en compliance. Daarmee geeft Lansigt ook binnen de directie verdere invulling aan het belang van kwaliteit voor het kantoor en de branche.

Het Lansigt-team van tegenwoordig bijna 200 enthousiaste professionals werkt al meer dan 75 jaar samen met ondernemers in het groot mkb. Dit doet Lansigt vanuit drie vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barendrecht en Gouda.

