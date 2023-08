VS wil straffen voor doorspelen informatie toezichthouder aan KPMG terugdraaien

Een voormalig KPMG-partner en een medewerker van de Amerikaanse toezichthouder die in 2019 zijn veroordeeld tot celstraffen voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie, zien hun veroordeling mogelijk teruggedraaid. Justitie overweegt de aanklacht vier jaar na dato alsnog in te trekken.

De twee werden in 2019 schuldig bevonden aan een corruptieschandaal waarbij KPMG en de Amerikaanse toezichthouder op auditpraktijken PCAOB betrokken waren. KPMG-partner David Middendorf en PCAOB-medewerker Jeffrey Wada werden veroordeeld tot respectievelijk een jaar en negen maanden cel omdat Wada vertrouwelijke informatie aan KPMG had doorgegeven zodat het bedrijf zich kon voorbereiden op PCAOB-auditinspecties. Wada aasde op een baan bij KPMG.

Maar afgelopen week moest Justitie in de VS toegeven dat ze de wet mogelijk verkeerd hebben geïnterpreteerd. De lezing van de toepasselijke wetgeving is op grond van uitspraken in soortgelijke zaken niet juist. Bij de veroordelingen ging het erom of er sprake was van diefstal van eigendommen van de PCAOB, of alleen het manipuleren van inspecties. Justitie gaat vragen om de aanklachten te seponeren.

Deportatie

Dat is voor de Australiër David Britt, net als Middendorf voorheen bij KPMG verantwoordelijk voor auditkwaliteit, reden om een verzoek in te dienen zijn schuldbekentenis te kunnen terugdraaien. Hij is namelijk enkele maanden later schuldig bevonden aan hetzelfde vergrijp en werd gedeporteerd naar zijn geboorteland omdat hij nooit Amerikaans staatsburger is geworden. Als de rechtbank zijn veroordeling terugdraait, mag hij de VS weer in, waar zijn vrouw en kinderen wonen.

Boete van 50 miljoen

KPMG ontsloeg in 2017 zes partners en werknemers, waaronder het hoofd van de auditpraktijk, na onthullingen dat meerdere mensen van de PCAOB waren ingehuurd en hun contacten bij de toezichthouder gebruikten om er van tevoren achter te komen welke audits aan een inspectie zouden worden onderworpen. KPMG betaalde voor de affaire een boete van 50 miljoen dollar.

