Markt voor overnames weer in de lift

De Nederlandse overnamemarkt heeft zich in de tweede helft van vorig jaar verder hersteld, meldt overnameplatform Brookz. Het aantal verkooptransacties is met 5 procent gestegen en de gemiddelde verkooprijs van een mkb-bedrijf bedraagt inmiddels 4,75 keer de brutowinst.

Brookz publiceert samen met Dealsuite periodiek de Overname Barometer. Daarvoor zijn 276 Nederlandse fusie- en overnameadvieskantoren onderzocht die zich richten op bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 30 miljoen euro. Er zijn in het tweede halfjaar vooral meer bedrijven met een grotere dealwaarde (tussen de 2,5 en 5 miljoen euro) verkocht. Het aandeel transacties van bedrijven met een dealwaarde onder de 2,5 miljoen euro is gedaald van 63 procent naar 43 procent.

Verkoperslening wint aan belang

Hoewel het vertrouwen van ondernemers en investeerders toeneemt, blijven banken voorzichtig met financieren. ‘Daardoor is met name de component vendor loan (verkoperslening) steeds belangrijker geworden om een overnamefinanciering rond te krijgen. Vergeleken met vier jaar geleden is het aandeel van de vendor loan inmiddels gestegen van 75 procent naar 83 procent. Volgens Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite, heeft dat meerdere oorzaken. ‘Een vendor loan geeft naar de bank allereerst een signaal van vertrouwen in de nieuwe eigenaar. Daardoor wil de bank ook weer meer financieren en kan de deal doorgang vinden. Daarnaast levert een achtergestelde lening tegen bijvoorbeeld 8 procent rente op dit moment drie keer zoveel op als het geld op een spaarrekening zetten. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.’

De vooruitzichten voor de eerste helft van 2024 zijn overwegend positief, aldus Brookz: bij ruim vier op de tien advieskantoren is het aantal opdrachten in hun portefeuille toegenomen met minimaal 10 procent. Bijna driekwart van de ondervraagde adviseurs is optimistisch over de vooruitzichten voor de komende zes maanden.