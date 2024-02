Cypriotisch accountantskantoor geregistreerd als achtste oob-accountant

Sinds vrijdag is ook het Cypriotische accountantskantoor GCP Auditors LTD in Nederland geregistreerd als oob-accountant. Dat heeft de Vereniging MidkapNL bekendgemaakt, die de belangen van Nederlandse smallcap- en midkapbedrijven behartigt.

Door het inleveren van de vergunning van Grant Thornton, Baker Tilly en Accon avm enkele jaren geleden was het aantal oob-accountants in Nederland gedaald van 9 naar 6. Een aantal kleine beursfondsen kwam daardoor zonder accountant te zitten en dreigde de beursnotering te verliezen. Investeringsmaatschappij Value8 kwam daarop vorig jaar op de proppen met het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Begin dit jaar bleek dat alle beursfondsen in de gevarenzone alsnog hun notering konden behouden. KPMG en het Portugese CFA namen een deel van de controles voor hun rekening. Daarnaast werd toen ook bekend dat er nieuwe buitenlandse spelers op komst zijn op de markt voor oob-controles.

Midkap blij met toetreding

Midkap meldt nu dat het daarbij in elk geval om GCP uit Cyprus gaat. De belangenvereniging zelf zegt blij te zijn met de toetreding. “Vereniging MidkapNL is verheugd over het feit dat dienstverleners uit andere EU-landen, die gebonden zijn aan dezelfde Europese regelgeving, bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het Nederlandse capaciteitsprobleem. De vereniging zal het gesprek aangaan met AFM over de verdere, noodzakelijke groei van het aantal oob-accountants in Nederland.” Midkap laat weten dat het Cypriotische kantoor de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding wil gaan controleren. Marc Lodder van het Amsterdamse Audit Next is de Nederlandse accountant die voor GCP aan de slag zal gaan.

GCP

GCP Auditors LTD is in 2005 in Cyprus opgericht door de heer George Panayiotou FCA, een gecertificeerd accountant en registeraccountant en lid van het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus en een Fellow Member van het Institute of Chartered Accountants in England & Wales. GCP Auditors LTD is een erkend accountantskantoor in Cyprus en heeft een breed scala aan lokale en internationale klanten in Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese rechtsgebieden. GCP Auditors LTD heeft een vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij oob-klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Larnaca, Cyprus en GCP heeft een bijkantoor in Nicosia. Het kantoor heeft een intern team van gekwalificeerde professionals, waaronder accountants, belastingdeskundigen, boekhouders en bedrijfsadviseurs.

Niet bang voor kritiek

Op de buitenlandroute voor beursfondsen kwam ook de nodige kritiek. Zo liet de NBA vorig jaar weten bezorgd te zijn over de ontwikkeling. ‘Niet omdat de NBA tegen eventuele toetreding is van buitenlandse partijen met een oob-vergunning, wel omdat gewaarborgd moet worden dat auditkantoren aan dezelfde kwaliteitsstandaarden moeten voldoen als in Nederland gevestigde kantoren.’

GCP-eigenaar Panayiotou zegt niet bang te zijn voor kritiek: “I don’t see any reasons of any negative reactions and publicity. We are European licenced statutory auditors complementing and assisting the audit profession in another European country. Euronext and NBA have both publicly stated that they are in favour to have more PIE audit firms available. Our current business plan is to provide our services to a limited number of clients.” De Cyprioot laat weten dat het feit dat hij een klein kantoor wat hem betreft heeft geen belemmering hoeft te zijn om goede, professionele diensten te verlenen: “We are a small-medium size firm. We have a very professional team of qualified experts with substantial experience. Personally, I was educated and practised within the British accountancy profession that sets very high professional standards. We are quite confident that we can provide excellent professional services. On the other hand, our current strategy is not to carry out audits of large companies.” Panayiotou sluit niet uit dat meer Cypriotische accountantskantoren belangstelling hebben voor Nederlandse klussen.