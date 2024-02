EY maakte hoge kosten voor mislukt Project Everest

EY heeft meer dan $700 miljoen aan extra schulden op zich genomen in verband met de kosten van het mislukte plan om de adviestak af te splitsen. Dat meldt de Financial Times op basis van recent gedeponeerde jaarrekeningen. De cijfers geven de financiële impact weer van Project Everest, dat in april werd afgeblazen na interne onenigheid bij het Big Four-kantoor.

EY gaf zo’n $600 miljoen uit aan de voorbereiding van de afsplitsing. De wereldwijde leiding van het accountantskantoor verwachtte dat het plan de groei voor beide takken van het bedrijf zou versnellen, door consultants te bevrijden van belangenconflicten die hen beletten diensten te verkopen aan controlecliënten.

Leningen

De leningen van EY stegen tot $983 miljoen op 30 juni 2023, vergeleken met $269 miljoen een jaar eerder, doordat het een bestaande kredietfaciliteit met variabele rente uitbreidde en een tweede afsloot. De extra schulden zijn bedoeld om de kosten van Project Everest over meer dan één financieel jaar te spreiden.

“Het is gebruikelijk voor een wereldwijde organisatie van $50 miljard, zoals EY, om een bescheiden financieringsfaciliteit op onze balans te handhaven,” meldt het kantoor. “De financieringsfaciliteit is gebruikt om eerdere investeringen in nieuwe technologie te ondersteunen, kasstromen te beheren en specifieke praktijken te laten groeien. Zoals al aan onze partners gecommuniceerd, zullen de kosten die zijn gemaakt tijdens Project Everest bijna volledig zijn afbetaald tegen 1 juli 2024.”

Strategische herziening

Nationale EY-onderdelen – met name die in de VS, die ongeveer 40 procent van de omzet van EY vertegenwoordigt – hebben vaak geklaagd over de operationele kosten van het wereldwijde hoofdkantoor. Na de ineenstorting van Project Everest zei Julie Boland, US managing partner, dat ze zou pleiten voor kostenbesparingen op wereldniveau. EY bevindt zich in het midden van een strategische herziening na de benoeming van Janet Truncale tot wereldwijde CEO. Carmine Di Sibio, die Project Everest bedacht, treedt eind juni af als CEO.

Bron: FT