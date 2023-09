Zakenpartner geschorste gerechtsdeurwaarder wijst accountant als schuldige aan

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam heeft een gerechtsdeurwaarder een schorsing van zes maanden opgelegd, nadat er een bewaartekort van ruim €230.000 bleek te zijn ontstaan op een derdengeldenrekening onder zijn beheer. Volgens De Stentor gaat het om een deurwaarder uit Zutphen. Zijn zakenpartner zegt in het regionale dagblad dat het tekort is ontstaan door fouten van de voormalige accountant van het kantoor.

Schorsing

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vroeg bij de tuchtrechter om de Zutphense gerechtsdeurwaarders te schorsen, in afwachting van de behandeling van een jegens hem ingediende tuchtklacht. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders honoreerde dat verzoek van de toezichthouder eerder deze maand. Het BFT voerde bij het schorsingsverzoek aan dat uit kwaliteitsoverzichten die op 25 augustus 2023 van de gerechtsdeurwaarder waren ontvangen bleek dat per 1 augustus 2023 sprake was van een bewaartekort van € 107.347,91. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat het bewaartekort op 1 augustus 2023 € 171.255,37 bedroeg en op 29 augustus 2023 was opgelopen tot € 235.651,24. Uit het onderzoek is tot dusver ook gebleken dat de gerechtsdeurwaarder in 2018, 2019, 2020 en 2021 geld van de kwaliteitsrekening heeft overgeboekt naar rekeningen, stelt het BFT.

Beheer derdengeldenrekening niet verantwoord

Uit de uitspraak blijkt verder dat de gerechtsdeurwaarder zelf niet heeft betwist dat er een bewaringstekort is ontstaan. Wel stelde hij bij de tuchtrechter dat een schorsing niet per se nodig is omdat de stand inmiddels op peil zou zijn. Met behulp van vrienden had hij inmiddels € 150.000 uit privémiddelen overgemaakt naar de derdengeldenrekening en er zou nog een financiële injectie op komst zijn, stelde de Zutphenaar onder meer. Er zou volgens de gerechtsdeurwaarder geen enkel risico zijn dat het geld verdwijnt.

Toch werd hij eerder deze maand voor de maximale duur van zes maanden geschorst. De tuchtrechter vond niet verantwoord dat de Zutphense gerechtsdeurwaarder het beheer en beschikking over de derdengeldenrekening houdt, ‘nu er al langere tijd problemen zijn met de derdengeldenrekening, waarvan niet duidelijk is of die inmiddels zijn opgelost.’ Daarom werd een tijdelijke waarnemer benoemd.

Accountants

Tegenover De Stentor laat de mede-eigenaar van het kantoor van de geschorste gerechtsdeurwaarder weten dat het probleem met de derdengeldrekening aan het licht kwam nadat hij vorig jaar 49 procent van de aandelen van het kantoor kocht. De accountant van de nieuwe mede-eigenaar ploos toen de cijfers uit en kwam achter het tekort. Dat was volgens de zakenpartner veroorzaakt door fouten van de voormalige accountant van het kantoor. Het Zutphense kantoor nam enkele jaren geleden bijvoorbeeld een kleiner deurwaarderskantoor over, waarna betalingen door elkaar zouden zijn gaan lopen en verkeerd werden weggeboekt.