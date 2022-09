Private investeerder Waterland neemt belang in de Jong & Laan

De Jong & Laan, het op tien na grootste accountantsbedrijf van Nederland, heeft met Waterland Private Equity Investments overeenstemming bereikt over een deelneming. Het is voor het eerst dat een private investeerder aandeelhouder wordt van een Nederlandse accountantsorganisatie. De Jong & Laan wil hiermee verder en sneller kunnen groeien en tegelijk de dienstverlening verbreden.

Waterland is als investeerder niet onbekend met de sector: het heeft sinds twee jaar een belang in Moore Belgium. Verder heeft het bedrijf een groot aantal (meerderheids)deelnemingen in elf andere Europese landen, goed voor circa € 10 miljard aan gecommitteerd vermogen.

Uitbreiding en verdieping

De participatie is onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM. De Jong & Laan wil met Waterland Nederland verder veroveren: ‘Het partnerschap stelt ons in staat onze kwalitatief hoogstaande en toonaangevende positie in Oost-, Noord- en Midden-Nederland verder uit te breiden naar de rest van Nederland.’ Maar de belangrijkste aanleiding is de vraag van klanten en professionals in de accountancy naar een voortdurend verbredend en verdiepend aanbod van de dienstverlening, aldus het bedrijf. ‘Waterland brengt naast een financiële impuls een bewezen expertise in versnelde groei middels fusies en overnames.’

Zeggenschap geborgd

De partners van de Jong & Laan herinvesteren in de nieuwe beheerorganisatie, die door de deelneming van Waterland ontstaat. Waterland en de Jong & Laan zijn conform de Wta overeengekomen dat de zeggenschap over de controleplichtige activiteiten te allen tijde bij de accountants van de Jong & Laan geborgd blijft. De dagelijkse leiding blijft in handen van het bestuur van de Jong & Laan.’

De participatie van Waterland is een strategische keuze, zegt algemeen directeur Marco Lokhorst: ‘Onze strategie is gericht op de voortdurende verbetering van de kwaliteit en specialistische kennis van onze dienstverlening met het oog op verdere groei en ontwikkeling van ons netwerk en onze vertegenwoordiging in het land. Dat zijn belangrijke pijlers voor de toekomst van ons kantoor. Onze klanten, voornamelijk mkb-ondernemers, willen anticiperen op ontwikkelingen die hun onderneming kunnen raken of juist versterken. Zij zien de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld data-analyse en de rol van technologie in ons advies.’

Krappe arbeidsmarkt

Een andere factor die meespeelt, is de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Dat beperkt onze mogelijkheden om goede en ons passende medewerkers door autonome groei te werven. Dan is het een verstandige strategie om ons aanbod uit te breiden met overnames van kantoren en professionals die onze dienstverlening verder helpen uitbouwen en werknemers een nog aantrekkelijkere werkomgeving bieden’, zegt directeur Horst in ‘t Veld. ‘Waterland deelt deze visie en door hun deelneming kunnen we deze versnelling stabiel en voortvarend vormgeven. Ook onze ondernemingsraad steunt dit initiatief unaniem en ziet de kansen die het de medewerkers zal brengen.’

Voorloper in de markt

Waterland-partner Tomas Simons zegt dat de ambitie van de Jong & Laan een argument was om in het bedrijf te stappen: ‘Al geruime tijd volgen wij met grote interesse de consolidatie in de accountancysector en zijn dan ook verheugd in de Jong & Laan een ondernemende partner te hebben gevonden die een leidende rol wenst in te nemen in deze consolidatie. De Jong & Laan ademt ambitie en is een toonaangevende speler in de Nederlandse accountantsmarkt, met name voor de MKB-ondernemers in de regio. De onderneming heeft een sterk kwaliteitsbesef, een enorme innovatiedrang met tastbaar resultaat, en is een voorloper in de markt. Wij zijn van mening dat een aansluiting bij een leidende speler als de Jong & Laan voor veel accountantskantoren een antwoord kan zijn op de benodigde digitalisatie, krapte op de arbeidsmarkt, toenemende wet- en regelgeving of een opvolgingsvraagstuk.’

Lokhorst geeft aan dat de focus op kwaliteit en de nuchtere, menselijke cultuur door klanten en medewerkers worden gewaardeerd. ‘Als een onderneming niet bij onze open en vooruitstrevende cultuur past, dan gaan wij niet over tot een partnerschap. Waterland weet dat ook en deelt die mening.’

Alternatief partnermodel

De participatie is meteen aangegrepen om een nieuw partnermodel in te voeren, zegt directeur Roland Ogink. ‘We denken dat dat nodig is in het belang van onze klanten en in het belang van ons vak. Bij de Jong & Laan geven wij de voorkeur aan een alternatief voor het klassieke partnermodel. Wij bieden partners en kandidaat-partners een vernieuwend en modern perspectief.’

De Jong & Laan heeft ruim 10.000 klanten in de boeken en telt 750 medewerkers en 23 vestigingen. In de AV-top 50 bezet het bedrijf de elfde plaats met een omzet van € 78 miljoen (2020).